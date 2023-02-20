Байден в Киеве нашел время на беседу с Епифанием: исторические фото
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В Церкви рассказали о визите Байдена
Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Киев вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским посетили Михайловский Златоверхий собор, где встретились с представителями ПЦУ.
Об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.
В соборе президентов встретил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Предстоятель Православной Церкви Украины поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку, которую он лично, народ и правительство Америки оказывают Украине в борьбе против российской агрессии", — говорится в сообщении.
В церкви рассказали, что в разговоре Байден вспомнил свой предыдущий визит в Киев и посещение Михайловского монастыря, а также о встрече с владыкой Епифанием в Вашингтоне в сентябре 2018 г.
"В завершение визита предстоятель ПЦУ пожелал президенту и народу Америки Божьего благословения", — говорят в ПЦУ.
Стоит отметить, что Байден — католик по вероисповеданию, что для протестантских США нечастое явление.
Далее у Стены памяти Михайловского монастыря президенты США и Украины почтили украинских воинов, погибших в борьбе с российским агрессором.
Напомним, что о всех подробностях исторического визита вы можете следить в онлайн-материале "Телеграфа".
Также мы сообщали о том, что Байден рассказал, о чем его попросил Зеленский в день вторжения рф.