Байден рассказал, о чем его попросил Зеленский в день вторжения рф

Америка продолжает стоять вместе с Украиной

После приезда в Киев президент США Джо Байден провел совместную пресс-конференцию с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время неё Байден рассказал о чем говорили президенты в первый день полномасштабной войны Украины и россии.

Как передает "РБК-Украина", Байден рассказал, что никогда не забудет слова Зеленского в первый день войны.

"Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", — рассказывает президент США.

Байден подчеркнул, что в то время все ожидали, что Киев будет захвачен и Украина падет, однако этого не случилось, а демократия выстояла.

"Но спустя год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами", — добавил американский лидер.

Напомним, что следить за всеми подробностями этого исторического визита вы можете в специальном материале "Телеграфа".

Ранее мы писали о том, что стали известны детали визита Байдена в Украину.