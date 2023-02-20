Обстановка накалена: на фоне визита Байдена в Киев авиация россии и США поднята в небо

По всей Украине объявлена воздушная тревога

На фоне визита президента США Джо Байдена в Киев по всей Украине началась масштабная воздушная тревога. По всей видимости так россия решила продемонстрировать свою реакцию на это событие, но ситуация накаляется еще и тем, что американские военные также уже на чеку.

Воздушная тревога началась в 11:35, когда примерно в это же время начали появятся и первые фото президента США с улиц столицы. Вероятно, как это часто бывало, сирены связаны со взлетом с территории Беларуси российского истребителя МиГ-31, который является потенциальным носителем ракет Кинжал.

При этом, как ранее рассказывал "Телеграф", вдоль границы Украины с Европой с самого утра курсирует американская военная авиация. Стратегические самолеты-разведчики пристально следят за обстановкой.

Отметим, что "Телеграф" ведет постоянно обновляемую новость, в которой рассказывает все подробности этого исторического визита.

Напомним, ранее мы писали о том, что сразу после новости о визите Байдена в Украину в сети начался настоящий "водопад" из мемов.

Также мы сообщали о том, что президенты россии и США сделают важные обращения 21 февраля.