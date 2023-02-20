Байден розповів, про що його попросив Зеленський у день вторгнення росії

Америка продовжує стояти разом із Україною

По приїзді до Києва президент США Джо Байден провів спільну прес-конференцію з українським лідером Володимиром Зеленським. Під час неї Байден розповів про що говорили президенти першого дня повномасштабної війни України та росії.

Як передає "РБК-Україна", Байден розповів, що ніколи не забуде слова Зеленського у перший день війни.

"Була пізня ніч у Вашингтоні та ранній ранок у Києві. Російські літаки були в повітрі, танки переїжджали через ваш кордон, ви сказали мені, що чуєте звуки вибухів. Я цього не забуду. Я запитав вас: що я можу для вас зробити? Можу допомогти? І пам’ятаю, що ви мені сказали: зберіть лідерів світу, попросіть їх допомогти Україні", — розповідає президент США.

Байден підкреслив, що на той час усі очікували, що Київ буде захоплено і Україна паде, проте цього не сталося, а демократія вистояла.

"Але через рік — Київ стоїть, Україна стоїть, демократія стоїть, Америка стоїть разом з вами і світ стоїть разом з вами", — додав американський лідер.

Нагадаємо, що слідкувати за всіма подробицями цього історичного візиту ви можете у спеціальному матеріалі "Телеграфа".

Раніше ми писали, що стали відомі деталі візиту Байдена до України.