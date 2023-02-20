Обстановка напружена: на тлі візиту Байдена до Києва авіацію росії та США піднято в небо

По всій Україні оголошено повітряну тривогу

На тлі візиту президента США Джо Байдена до Києва по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Очевидно, так росія вирішила продемонструвати свою реакцію на цю подію, але ситуація загострюється ще й тим, що американські військові також уже напоготові.

Повітряна тривога почалася об 11:35, коли приблизно в цей час почали з’являться і перші фото президента США з вулиць столиці. Ймовірно, як це часто бувало, сирени пов’язані із злетом з території Білорусі російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинджал".

При цьому, як раніше розповідав "Телеграф", уздовж кордону України з Європою з самого ранку курсує американська військова авіація. Стратегічні літаки-розвідники уважно стежать за ситуацією.

Зазначимо, що "Телеграф" веде постійно оновлюваний онлайн, в якому розповідає всі подробиці цього історичного візиту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одразу після новини про візит Байдена до України в мережі почався справжній "водоспад" із мемів.

Також ми повідомляли про те, що президенти Росії та США зроблять важливі звернення 21 лютого.