Секретне планування, нічний поїзд та дзвінок у кремль.ТОП-5 фактів про візит Байдена

З-поміж інших варіантів президент обрав саме Київ

Сьогоднішній раптовий візит президента США Джо Байдена у Київ став несподіванкою, які рідко зустрічалися в історії. Приїзд відбувся попри загрозу російських ракетних атак та демонстрував сміливість.

Американський президент прогулявся центром у смугастій синьо-жовтій краватці під ревіння сирен, обравши символічний час для приїзду — майже рік від початку вторгнення росії.

"Телеграф" зібрав ТОП-5 цікавих фактів про цей візит:

Президент США приїхав в Україну вперше за 15 років

Джо Байден — частий гість в Україні, і ми не про сьогоднішні меми з кавовим кіоском, а про попередній візит у Київ у 2017 році, а також приїзд на інавгурацію Петра Порошенка у 2014-му, та інші. Загалом Баден приїжджав до Києва шість разів.

Промова Джо Байдена у Верховній Раді, 08 грудня 2015 року

Але як американський президент Байден приїхав до Києва вперше. Щобільше — востаннє президент США приїжджав в Україну аж 15 років тому. Це був Джордж Буш (молодший), який відвідав Київ на початку квітня 2008 року. З того часу представляти США приїжджали чиновники нижчих рангів.

Дзвінок у кремль

США перед поїздкою у Байдена провели "базову" розмову з росіянами. Радник Байдена із національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Білий дім сповістив москву про візит Байдена до Києва незадовго до його від’їзду з Вашингтона "з метою недопущення конфлікту".

США хотіли уникнути непорозумінь, які б привели до прямої конфронтації двох ядерних держав.

Ще трохи цікавого:

Це рідкість, коли президенти США їздять у зону конфлікту, де США чи їхні союзники не контролюють повітряний простір. Небо над Україною постійно атакує рф.

Попередники Байдена, Дональд Трамп, Барак Обама та Джордж Буш здійснювали несподівані візити до Афганістану та Іраку. Але там були війська США.

Візит Байдена став символічним, оскільки він відбувся за день до запланованої промови президента володимира путіна з нагоди річниці війни.

Білий дім придумав легенду та опублікував фейковий розклад

Візит готували під великим секретом, подробиці не розголошували до останнього з міркувань безпеки. Інтригу тримали на офіційному рівні: у Білому домі казали, що у вівторок вранці Байден мав прибути з візитом до Варшави на 2 дні.

Усі посадовці США у коментарях ЗМІ заперечували журналістам інформацію про візит, мовляв, це лише чутки. У неділю ввечері Білий дім оприлюднив розклад на понеділок: за легендою, Байден ще був у Вашингтоні (насправді — ні).

Rolling Stone пише, що Байдену пропонували кілька варіантів: зустріч із Зеленським у секретному місці на польсько-українському кордоні, поїздку до Львова. Проте Байден наполіг на Києві.

Байден їхав 10 годин нічним потягом у Київ

Насправді ж Джо Байден покинув Вашингтон у неділю вночі, передає The New York Times. З ним були лише кілька репортерів, які пообіцяли зберігати таємницю та віддали телефони, радник із нацбезпеки Джейк Салліван, заступник голови адміністрації Джен О'Меллі Діллон і особиста помічниця Енні Томазіні.

Журналістам, які їхали з ним, дозволили надіслати репортаж лише після прибуття і не дозволили далі описувати, як він їхав до Києва, поки він ще був у країні.

Після перельоту до Польщі пан Байден перетнув кордон потягом, добираючись майже 10 годин до Києва. Він мав виїхати таким же поїздом, а потім, перетнувши кордон, вирушити до Варшави.

Байден прибув до Києва о 8 ранку за місцевим часом, проїхав кортежем вулицями, які перекрили для усіх машин.

Літаки США стежили за Києвом з Польщі

Під час візиту Байдена до Києва американські літаки-розвідники, включаючи 2 літаки-радари E-3 Sentry та судно RC-135W Rivet Joint (радіотехнічна розвідка), спостерігали за Києвом з повітряного простору Польщі.

Це свідчить про високий рівень безпеки та гру м’язами. За словами аналітиків військового порталу Defence Express, стеження американських літаків за Києвом бачили усі через сервіс Flightradar24.

"Одразу необхідно зазначити, що це лише те, що США та інші країни НАТО хотіли продемонструвати публічно, бо мова йде про літаки з увімкненими транспондерами", — пояснили аналітики.

Два літаки AWACS E-3B Sentry повітряних сил США показово кружляли у Польщі

Допомагали літаками й країни-союзники з НАТО — у небі Польщі бачили шведський розвідувальний літак. Ще один літак радіотехнічної розвідки літав у Румунії. Всього публічні розвідку та огляд вели одразу шість спеціалізованих суден.

Раніше "Телеграф", розповідав, як проходив не анонсований візит президента США Джо Байдена до Києва. Під час спільного брифінгу Зеленський заявив, що 2023-й стане роком нашої перемоги.