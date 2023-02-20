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Секретное планирование, ночной поезд и звонок в кремль.ТОП-5 фактов о визите Байдена

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Поездку Байдена планировали очень тщательно
Поездку Байдена планировали очень тщательно. Фото Коллаж "Телеграфа"

Из других вариантов президент избрал именно Киев

Сегодняшний внезапный визит президента США Джо Байдена в Киев стал неожиданностью, редко встречавшейся в истории. Приезд состоялся, несмотря на угрозу российских ракетных атак, и демонстрировал смелость.

Американский президент прогулялся по центру в полосатом сине-желтом галстуке под рев сирен, выбрав символическое время для приезда — почти год от начала вторжения россии.

"Телеграф" собрал ТОП-5 интересных фактов об этом визите:

Президент США приехал в Украину впервые за 15 лет

Джо Байден — частый гость в Украине, и мы не о сегодняшних мемах с кофейным киоском, а о предыдущем визите в Киев в 2017 году, а также приезде на инаугурацию Петра Порошенко в 2014-м, и других. В общей сложности Баден приезжал в Киев шесть раз.

Джо Байден в Раде, 2015 год
Речь Джо Байдена в Верховной Раде, 8 декабря 2015 года

Но, как американский президент Байден приехал в Киев впервые. Все больше — последний раз президент США приезжал в Украину 15 лет назад. Это был Джордж Буш (младший), посетивший Киев в начале апреля 2008 года. С тех пор представлять США приезжали чиновники низших рангов.

Звонок в кремль

США перед поездкой у Байдена провели "базовый" разговор с россиянами. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Белый дом сообщил москву о визите Байдена в Киев незадолго до его отъезда из Вашингтона "в целях недопущения конфликта".

США хотели избежать недоразумений, которые привели бы к прямой конфронтации двух ядерных государств.

Еще немного интересного:

  • Это редкость, когда президенты США ездят в зону конфликта, где США или их союзники не контролируют воздушное пространство. Небо над Украиной постоянно атакует РФ.
  • Предшественники Байдена, Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш совершали неожиданные визиты в Афганистан и Ирак. Но там были войска США.
  • Визит Байдена стал символическим, поскольку он состоялся за день до запланированной речи президента Владимира Путина по случаю годовщины войны.

Белый дом придумал легенду и опубликовал фейковое расписание

Визит готовили под большим секретом, подробности не разглашались до последнего из соображений безопасности. Интригу держали на официальном уровне: в Белом доме говорили, что во вторник утром Байден должен был прибыть с визитом в Варшаву на 2 дня.

Все чиновники США в комментариях СМИ отрицали журналистам информацию о визите, мол, это только слухи. В воскресенье вечером Белый дом обнародовал расписание на понедельник : по легенде, Байден еще былв Вашингтоне (на самом деле – нет).

Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали несколько вариантов: встреча с Зеленским в секретном месте на польско-украинской границе, поездку во Львов. Однако Байден настоял на Киеве.

Байден ехал 10 часов ночным поездом в Киев

На самом же деле Джо Байден покинул Вашингтон в воскресенье ночью, передает The New York Times. С ним были только несколько репортеров, которые пообещали хранить тайну и отдали телефоны, советник по нацбезопасности Джейк Салливан, заместитель главы администрации Джен О’Мелли Диллон и личная помощница Энни Томазини.

Ехавшим с ним журналистам разрешили отправить репортаж только по прибытии и не разрешили дальше описывать, как он ехал в Киев, пока он еще был в стране.

После перелета в Польшу Байден пересек границу поездом, добираясь почти 10 часов до Киева. Он должен был выехать таким же поездом, а затем, пересек границу, отправиться в Варшаву.

Байден прибыл в Киев в 8 утра по местному времени, проехал по кортежу по улицам, которые перекрыли для всех машин.

Самолеты США следили за Киевом из Польши

Во время визита Байдена в Киев американские самолеты-разведчики, включая 2 самолета-радара E-3 Sentry и судно RC-135W Rivet Joint (радиотехническая разведка), наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши.

Это свидетельствует о высоком уровне безопасности и игре мышцами. По словам аналитиков военного портала Defence Express, слежку американских самолетов за Киевом видели все через сервис Flightradar24.

"Сразу необходимо отметить, что это лишь то, что США и другие страны НАТО хотели продемонстрировать публично, потому что речь идет о самолетах с включенными транспондерами", — пояснили аналитики.

Самолеты над Польшей
Два самолета AWACS E-3B Sentry воздушных сил США показательно кружили в Польше

Помогали самолетами и страны-союзники из НАТО – в небе Польши видели шведский разведывательный самолет. Еще один самолет радиотехнической разведки летал в Румынии. Всего публичные разведки и осмотры вели сразу шесть специализированных судов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проходил не анонсированный визит президента США Джо Байдена в Киев. Во время совместного брифинга Зеленский заявил, что 2023 год станет годом нашей победы.

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