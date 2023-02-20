кремль старается "сохранить лицо": медведев сделал заявление о визите Байдена в Киев

Бывший российский президент заявил, что США просили у россии гарантий безопасности перед тем, как Байден поехал в Киев

Заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев высказал свою версию визита президента США в Киев 20 февраля. По словам скандального чиновника, поездка состоялась после того, как россия дала гарантии безопасности Джо Байдену.

Об этом российский чиновник заявил в своем Telegram-канале. По словам медведева, страны НАТО зарабатывают на поставках оружия Киеву.

Ранее зарубежное информагенство AP сообщало, что США перед поездкой Байдена в Украину связались с россией, чтобы "избежать рисков, которые могли бы привести к конфронтации двух ядерных государств". Но, по словам медведева, Америка попросила от россии гарантий, что во время нахождения Байдена в Киеве не будет обстрелов и других провокаций.

"Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа", — сказал российский чиновник.

В то же время советник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан сказал, что США просто поставили россию перед фактом, а не просили у нее разрешения на поездку в Украину, передает Denver7. Однака реакция россиян на уведомление остается в секрете.

"Мы предупредили россиян, что президент Байден прибудет в Киев за несколько часов до своего отъезда с целью устранения конфликтных ситуаций. И из-за конфиденциального характера этих сообщений я не буду вдаваться в то, как они (россияне – ред.) ответили, или каким был точный характер нашего сообщения", — сказал Джейкоб Салливан.

Также дмитрий медведев заявил, что Запад своевременно оказывает военную и финансовую помощь Украине. Но страны НАТО на этом наживаются и "тырят оружие для продажи террористам по всему миру". Помимо этого, дмитрий медведев в очередной раз обозвал Украину "окраиной" и сказал, что население нашей страны составляет от 20 до 25 млн и продолжает сокращаться.

"Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению", — написал экс-президент россии.

Вместе с тем, политологи уверены, что визит Байдена в Украину стал политической пощечиной для путина. Своим приездом в Украину в годовщину расстрелов на Институтской, президент Америки показал, что считает началом войны не 2022 год, а 2014.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети высмеяли путина на фоне визита Байдена в Киев. В то время как российский президент продолжает прятаться в бункере, американский не побоялся приехать в Украину в разгар войны.