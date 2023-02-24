К годовщине вторжения: Зеленский с Залужным и Будановым провели торжественную церемонию в Киеве (репортаж)

Президент Украины вручил государственные награды украинским защитникам.

В день годовщины с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля президент Владимир Зеленский торжественно наградил украинских защитников.

Торжественная церемония прошла на Софийской площади в центре Киева, — рядом с местом событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Стоит заметить, что публично о церемонии заранее не объявляли, и гражданских близко к месту событий не пускали, — по вполне понятным мерам безопасности.

В рамках мероприятия был торжественно поднят Государственный Флаг, прозвучал гимн в исполнении Святослава Вакарчука, после чего украинский президент поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, вручил государственные награды (часть из них — посмертно), в частности, звания Героев Украины.

Зеленский вручил государственные награды

На Софийской площади подняли государственный флаг

Фото и видео: Ян Доброносов

"Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине несокрушимость!

Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим Силам обороны и безопасности! Слава всем вам, кто помогает сражаться, и кто спасает жизни! Светлая память всем, чью жизнь забрала эта война", — обратился президент ко всем присутствующим.

Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц, фото: ОП

Также прошла церемония вручения боевых флагов, фото: ОП

На мероприятии присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов, министры и другие должностные лица.

На церемонии присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, фото: ОП

Валерий Залужный, фото: ОП

Валерий Залужный обратился к защитникам

И глава ГУР Кирилл Буданов, фото: ОП

Напомним, что ровно год назад, 24 февраля 2022 года российские военные рано утром начали полномасштабное вторжение в Украину. Кремлевские пропагандисты заявляли о намерениях рф "взять Киев за три дня", однако Украина не только не капитулировала, но уже и множество раз дала сильнейший отпор врагу, показав свою силу, мужество и независимость всему миру.

Как сообщал "Телеграф", накануне заместительница министра обороны Украины Анна Маляр назвала 10 важнейших побед Украины на фронте за последний год.