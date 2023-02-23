Маляр назвала 10 побед Украины за год полномасштабной войны

Никто не верил, что в Европе еще когда-нибудь произойдет война подобной интенсивности

Близится годовщина полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За этот год наша страна показала, что способна дать отпор агрессору и ни за что не готова прощать россиянам все то зло, что они совершили нашей земле. А с точки зрения вооружения наша армия де-факто уже стала армией НАТО. Впереди еще много побед, но главная — победа над российскими оккупантами.

Об этом в своем Telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сложно было представить, что наша реальность приобретет сюжеты Второй мировой… Ночные бомбардировки, российские танковые колонны на наших родных дорогах, враждебная артиллерия, которая сеет смерть и стирает с лица земли улицы, села и города. Гостомель, Мариуполь, Херсон, Харьков, Ирпень, Буча, Ахтырка… Города-Герои. Люди-герои. Мы помним каждую жертву в этой войне!", — отметила она.

За год этой страшной войны россии не удалось захватить ни море, ни воздух, и даже не удалось удержать те территории, которые она изначально оккупировала. Ни на одном из направлений рф не удалось добиться успеха.

В то же время Украина за это время успела добиться многого. Многого стоит лишь тот факт, что нашу страну поддерживает едва ли не весь мир, и уже совсем скоро мы получим западное вооружение для борьбы с оккупантами. Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия.

Анна Маляр назвала 10 основных побед Украины за этот год

Успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года; Массовое сопротивление мирного населения нашей страны российским захватчикам на временно оккупированных территориях; Изгнание российских оккупантов из Киевщины, Черниговщины и Сумщины в марте-апреле 2022 года; Уничтожение ракетного крейсера "Москва" — флагмана российского Черноморского флота в апреле 2022 года; В июне 2022 года оккупантов удалось прогнать с острова Змеиный; Уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на Юге и Востоке в июне-августе 2022 года; Изгнание захватчиков из Харьковщины в сентябре-октябре 2022 года; Изгнание оккупантов из Херсона в сентябре-октябре 2022 года; Успешные действия украинской системы ПВО в октябре 2022 – феврале 2023; Сдерживание российского наступления на Востоке Украины в декабре 2022 – феврале 2023 года.

Заминистра обороны также добавила, что наше сражение за право жить длится уже 52 недели и более 8 тысяч 700 часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал многообещающий прогноз к годовщине российского вторжения.