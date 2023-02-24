Зеленский ответил, хочет ли распада россии

Российская элита заслуживает ограничения, которые есть сейчас

В ходе пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которую проводит президент Украины Владимир Зеленский в день годовщины полномасштабного вторжения, он заявил, что большинство государств Европы уже верят в поражение россии.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа".

Президент рассказал, желает ли он распада россии.

Он отметил, что многие государства начали говорить о том, что будет после поражения москвы. Например, можно вспомнить недавнее заявление президента Франции Макрона о том, что "хочет поражения москвы, но не чтобы её раздавили".

"Информационно это на пользу Украины. Это сигнал нам, что большинство стран Европы верят в поражение москвы", — говорит президент.

В тоже время самому Зеленскому, как он утверждает, безразлично, что будет со страной-агрессором после войны.

"И вопрос главный – что будет тогда с россией? Честно – мне все равно. Они должны думать о своем государстве. Если бы они о нем думали, не было бы войны. Это их вопросы, их история, их будущее", — подчеркивает Зеленский.

Президент говорит, что считает справедливыми те ограничения, которые сейчас переживает российская элита.

"Больше давления, больше санкции, более изоляции – и их элиты будут думать, что им сделать с их политикой, чтобы с ними хотел говорить весь мир. Мы в этом заинтересованы", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский также рассказал, с какими странами он хотел бы сблизиться и кого не хватает на "руке объединенной поддержки".

Также мы сообщали о том, что президент Украины выразил надежду на сотрудничество с Китаем.