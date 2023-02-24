Зеленський відповів, чи хоче розпаду росії

Російська еліта заслуговує на обмеження, які є зараз

У ході прес-конференції "Лютий. Рік незламності", яку проводить президент України Володимир Зеленський у день річниці повномасштабного вторгнення, він заявив, що більшість держав Європи вже вірять у поразку росії.

Про це повідомляє "Телеграф".

Президент розповів, чи бажає він розпаду росії.

Він зазначив, що багато держав почали говорити про те, що буде після поразки Москви. Наприклад, можна згадати недавню заяву президента Франції Макрона про те, що він "хоче поразки Москви, але не щоб її розчавили".

"Інформаційно це на користь України. Це сигнал нам, що більшість країн Європи вірять у поразку Москви", — каже президент.

У той же час самому Зеленському, як він стверджує, все одно, що буде з країною-агресором після війни.

"І питання головне – що буде тоді з росією? Чесно – мені все одно. Вони мають думати про свою державу. Якби вони про неї думали, не було б війни. Це їхні питання, їхня історія, їхнє майбутнє", — наголошує Зеленський..

Президент каже, що вважає справедливими обмеження, які зараз переживає російська еліта.

"Більше тиску, більше санкції, більше ізоляції – і їхні еліти думатимуть, що їм зробити з їхньою політикою, щоби з ними хотів говорити весь світ. Ми в цьому зацікавлені", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський також розповів, з якими країнами він хотів би зблизитись і кого не вистачає на цій "руці об’єднаної підтримки".

Також ми повідомляли, що Президент України висловив сподівання на співпрацю з Китаєм.