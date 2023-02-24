Получит ли Украина самолеты от союзников? Зеленский сделал заявление

У Украины есть все шансы получить истребители от Запада

Партнеры Украины понимают, что современные самолеты — это часть ПВО. Они нужны не столько для ударов по позициям россиян, сколько для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. Поэтому Украина начинает обучение пилотов за рубежом.

Об этом в ходе пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" сказал Владимир Зеленский. По его словам, всего пять стран готовы обучить украинских пилотов обращаться с боевыми истребителями 4-го поколения F-16 и другими.

"Моя встреча с премьер-министром Великобритании дает ответ на вопрос: "Есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты?". Мы открывает тренировки с Британией. Сегодня у меня была встреча с премьером Польши Моравецким — мы открываем возможность обучения на F-16", — сказал Владимир Зеленский.

Также он отметил, что еще три страны сейчас участвуют в переговорах о тренировках украинских воинов. Называть их президент не стал, но подчеркнул, что учения являются верным признаком того, что Украина можут получить эти самолеты.

"У нас будет возможность получить эти учения и самолеты. Вы же понимаете, что дыма без огня не бывает? Для учений нужен какой-то срок, мы хотим ускорить эти процессы, они сложные Но это и есть комплексная защита неба", — резюмировал президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие политические стороны Украины президент хотел бы усилить. Зеленский выразил желание начать сотудничество с Африканским континентом и Латинской Америкой.

Что касается "мирного плана" Китая, то президент сумел рассмотреть в нем положительные моменты. Более того, если правильно интерпритировать заявление Китая, то Украина могла бы начать сотрудничество с правительством страны.