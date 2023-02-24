Мы стали крепче бетона и стали: Зеленский и Залужный мощно обратились к украинцам

Президент Украины и Главнокомандующий ВСУ не обошли вниманием мемориальную дату, которая навсегда запечатлевается в истории

В пятницу, 24 февраля, исполняется год с момента, как рф начала полномасштабное вторжение в Украину. Чтя память погибших и благодаря тех, кто борется за нас сейчас, к народу обратились президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. И хотя обращения у них разные, посыл ясно можно заметить единый — несмотря на сложности и боль наши люди выстояли и стоят до сих пор.

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