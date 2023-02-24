Сирены и гимн Украины: россиянам в Европе устроили "доброе утро" на годовщину вторжения (видео)

Украинцы совместно с союзниками не дают забыть россиянам о кровавой ошибке, которую они совершили 24 февраля

В столице Польши, городе Варшава, активисты решили напомнить сотрудникам российского посольства, что 24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения россии в Украину. Под стенами дома, где живут россияне с 6 утра громко звучала сирена, звуки взрывов и автоматных очередей, которые украинцы на протяжении 12 последних месяцев слышат чуть ли не каждый день в каждом уголке страны.

Как в своем Telegram-канале пишет украинское издание "Факты", акцию для российских дипломатов украинцы устроили совместно с польскими активистами.

"Звуки взрывов и сирены: так сегодня в 06:00 активисты разбудили российских дипломатов в Варшаве", — говорится в сообщении.

Кроме того, не сладко сегодня утром было и представителям российского посольства в Гааге. Видеоподтверждение опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. На кадрах видно, что против ведомства развернули украинский желто-голубой флаг, а на улице громко раздается государственный гимн.

"Преступники ответят за все. Никто ничего не забудет", — написал глава ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, как главный пограничник Украины Сергей Дайнеко подробно рассказал о первых часах полномасштабного российского вторжения 24 февраля и до того, как докладывал президенту Зеленскому о первых потерях в своем отряде.