Сирени та гімн України: росіянам у Європі влаштували "добрий ранок" на річницю вторгнення (відео)

Українці спільно з союзниками не дають забути росіянам про криваву помилку, яку вони вчинили 24 лютого

У столиці Польщі, місті Варшава, активісти вирішили нагадати співробітникам російського посольства, що 24 лютого — річниця повномасштабного вторгнення рф в Україну. Під стінами будинку, де живуть росіяни з 6-ї ранку гучно лунала сирена, звуки вибухів і автоматних черг, які українці впродовж 12 останніх місяців чують чи не щодня у кожному куточку країни.

Як у своєму Telegram-каналі пише українське видання "Факти", акцію для російських дипломатів українці влаштували спільно з польськими активістами.

"Звуки вибухів та сирени: так сьогодні о 06:00 активісти розбудили російських дипломатів у Варшаві", — йдеться в дописі.

Крім того, не солодко сьогодні вранці було й представникам російського посольства у Гаазі. Відеопідтвердження опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. На кадрах видно, що навпроти відомства розгорнули український жовто-блакитний стяг, а на вулиці гучно лунає державний гімн.

"Злочинці дадуть відповідь за все. Ніхто нічого не забуде", — написав очільник ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як головний прикордонник України Сергій Дайнеко детально розповів про перші години повномасштабного російського вторгнення 24 лютого та по те, як доповідав президента Зеленському про перші втрати у своєму загоні.