Головний прикордонник розповів правду про початок вторгнення: "Вважають, що це було о 4-ій. Це не дуже коректно"

Прикордонники зробили все можливе, аби стримати російський наступ у перший день повномасштабного вторгнення

Рівно рік тому, уранці 24 лютого, українські прикордонники стали першими, хто зустрів окупаційну російську навалу, котра мала на меті захопити столицю, місто Київ лише за три дні та повалити чинну владу. Однак, повномасштабне вторгнення армії рф відбулося не о 4-ій ранку, як всі звикли вважати, адже перша спроба прориву була зафіксована о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону.

Про це у розгорнутому інтерв'ю для "Української правди" розповів голова Держприкордонслужби України Сергій Дайнеко, згадуючи перші години найжахливішого та найдовшого дня в житті кожного українця.

"Всі вважають, що вторгнення почалося о 4-ій. Це не дуже коректно. Вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону, це Міловський район. Там диверсійно-розвідувальна група російських військ напала на прикордонний пост, зав'язався бій. Одразу ми мали першого загиблого воїна в цій повномасштабній агресії", — розповів головний прикордонник країни.

За словами Дайнека, доповісти про те, що російська федерація повномасштабно вторглася на українські території з трьох напрямків і там вже точаться криваві бої, нині загиблому в автокатастрофі міністру внутрішніх справ Денису Монастирському він зміг вже близько 4-ї ранку. Вже після 5-ї ранку про це повідомили і президенту.

"Особисто Зеленському я відправив sms о 5-й годині 17 хвилин, коли вже практично по всьому державному кордону йшло вторгнення", — додав Дайнеко, зазначивши, що більшість людей не сприймала загрозу з боку росії як реальну. Адже жоден адекватний громадянин не міг повірити в те, що у 21-му столітті, у самісінькому центрі Європи, можливе розв'язання такої війни. Ба більше, вірити в те, що рф, яка є великої державою, ось так, у брутальний спосіб нападе на сою миролюбну сусідку — Україну. Що будуть бити ракетами по мирних містах, в які потім заходитимуть тисячі російських танків. Тоді в це не вірив майже ніхто.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що було у смс-ці, відправленій президенту Володимиру Зеленському, очільник Держприкордонслужби дістав свій телефон і прочитав:

"Доброго ранку, шановний пане президенте. Дозвольте доповісти. Це – повномасштабна військова агресія з боку російської федерації. Обстріляні ряд пунктів пропуску на кордоні з рф, ведеться вогонь "Градами" з їх території. Над Чорнобильською зоною чутно проліт реактивної авіації. Також "Гради" б'ють з Криму. На цей час 5 поранених. Мої підрозділи займають позиції" — Це 5:17 ранку. Тобто я доповів, що це не провокація, що це дійсно повномасштабне вторгнення", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які десять важливих перемог Україна здобула за рік повномасштабної війни з російською федерацією.