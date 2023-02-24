Главный пограничник рассказал правду о начале вторжения: "Считают, что это было в 4. Это не очень корректно"

Пограничники сделали все возможное, чтобы сдержать российское наступление в первый день полномасштабного вторжения

Ровно год назад, утром 24 февраля, украинские пограничники стали первыми, кто встретил оккупационное российское нашествие, целью которого было захватить столицу, город Киев всего за три дня и свергнуть действующую власть. Однако, полномасштабное вторжение армии россии произошло не в 4 утра, как все привыкли считать, ведь первая попытка прорыва была зафиксирована в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда.

Об этом в развернутом интервью для "Украинской правды" рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко, вспоминая первые часы самого ужасного и длинного дня в жизни каждого украинца.

"Все считают, что вторжение началось в 4: это не очень корректно. Вторжение началось в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда, это Миловский район. Там диверсионно-разведывательная группа российских войск напала на пограничный пост, завязался бой. Сразу у нас был первый погибший воин в этой полномасштабной агрессии", — рассказал главный пограничник страны.

По словам Дайнеко, доложить о том, что российская федерация полномасштабно вторглась на украинские территории по трем направлениям и там уже идут кровавые бои, ныне погибшему в автокатастрофе министру внутренних дел Денису Монастырскому он смог уже около 4 утра. Уже после 5 утра об этом сообщили и президенту.

"Лично Зеленскому я отправил sms в 5 часов 17 минут, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение", - добавил Дайнеко, отметив, что большинство людей не воспринимало угрозу со стороны россии, как реальную. Ведь ни один адекватный гражданин не мог поверить в то, что в 21 веке, в самом центре Европы, возможно разрешение такой войны. Более того, верить в то, что рф, которая является великой державой, вот так, грубым способом нападет на свою миролюбивую соседку — Украину. Что будут бить ракетами по мирным городам, в которые потом будут заходить тысячи российских танков. Тогда в это почти никто не верил.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что было в смс-ке, отправленной президенту Владимиру Зеленскому, глава Госпогранслужбы получил свой телефон и прочитал:

"Доброе утро, уважаемый господин президент. Позвольте доложить. Это – полномасштабная военная агрессия со стороны российской федерации. Обстрелян ряд пунктов пропуска на границе с РФ, ведется огонь "Градами" с их территории. Над Чернобыльской зоной слышен пролет реактив "бьют из Крыма. В настоящее время 5 раненых. Мои подразделения занимают позиции" — Это 5:17 утра. То есть я доложил, что это не провокация, что это действительно полномасштабное вторжение", — подытожил он.

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