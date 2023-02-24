Макрон заговорил по-украински, Чарльз III похвалил мужество народа: заявления западных лидеров к годовщине вторжения рф

Премьер Молдовы поблагодарила за борьбу и за их свободу также

К годовщине вторжения российской федерации в Украину ряд западных лидеров выразили солидарность с Украиной. "Телеграф" собрал главные заявления:

Год назад знал, что Киев не упадет за 3 дня

Президент Польши Анджей Дуда упомянул в своем обращении разговор с Владимиром Зеленским в Киеве за день до войны.

Поэтому, когда мир ожидал, что за три дня упадет Киев, а через неделю — вся Украина, мы в Польше знали, что этого не произойдет. Потому что нас – поляков и украинцев – объединяет большая любовь к свободе. за нее можно отдать жизнь», — сказал Дуда.

В то же время Дуда призвал к еще большему единству и солидарности всего свободного мира, потому что война еще не кончилась.

"Россия еще не проиграла, а Украина еще не выиграла. Мы хорошо знаем, что путь к этой победе еще длинный и потребует больших усилий и жертв. Но другого пути нет. Любые попытки объясниться с россией за спиной Украины недальновидны и приведут к еще большей трагедии в будущем. Возвращения к ситуации к 24 февраля уже нет. Нет возвращения к обычному делу с россией! Для достижения крепкого мира Украина должна победить", — сказал Дуда.

Макрон обратился на украинский

Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter в сообщении на украинском языке заверил в солидарности с украинцами:

"Украинки, украинцы, Франция вместе с вами. За солидарность, победу и мир", — написал Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал обращение на украинском

Щельц резко объяснил, что должен сделать путин

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну захватнической и в критической манере объяснил, что для ее скорейшего завершения президент россии владимир путин должен поторопиться с отказом от империалистической цели.

"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине. Германия неуклонно стоит на стороне Украины – сегодня и в будущем. Чем раньше пути признают, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны", – заявил Шольц в видеообращении.

Байден: Украина никогда не станет победой россии

Президент США Джо Байден в Twitter напомнил свои слова после вторжения, заявив, что диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемел свободу свободных. И Украина никогда не будет победой россии. Никогда", – написал Байден.

Джо Байден заявил, что Украина никогда не станет победой россии

Кроме того, США отметили сегодняшнюю годовщину вторжения объявлением новых санкций и пакетом поддержки Украины на 2 миллиарда долларов.

Амбасадорка США Бриджет Бринк напомнила, что в этом году украинцы "освободили 70 тыс. квадратных километров украинской земли от пыток, смерти и разрушений, которые российские войска принесли с собой и оставить после себя":

Блинкен: война уничтожила репутацию россии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат решительно поддерживать Украину, чтобы украинцы смогли творить свое избранное демократическое будущее в условиях свободы и мира.

"Эта война уничтожила международную репутацию россии, оставила россию ослабленной и изолированной и разрушила ее экономику. Эта война является попыткой захватить территорию Украины и воспрепятствовать ее независимому, демократическому пути", — заявил Блинкен.

Король Чарльз III похвалил мужество украинцев

Король Великобритании Чарльз III выступил с обращением, где говорил о необычайном мужестве украинского народа.

"Прошел год, как народ Украины невероятно пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения на его нацию. Они продемонстрировали поистине чрезвычайное мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии. здесь, в Великобритании, и действительно по всему миру, от Румынии до Канады", — заявил он.

Чарльз III во время своего недавнего визита на базу, где учатся украинские бойцы в Британии

Чарльз III заверил, что Соединенное Королевство вместе с союзниками делают все возможное, чтобы предоставить Украине помощь в это тяжелое время.

"Я могу только надеяться, что акты солидарности со всего мира могут принести не только практическую помощь, но и силу благодаря осознанию того, что вместе мы объединены ", — заявил король.

Урсула фон дер Ляен: Украина победит, союзники будут стоять твердо

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сегодня посвятила годовщине сразу несколько заявлений относительно года жестокой российской агрессии и героического украинского сопротивления.

"Впереди нас есть будущее единства Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы с вами, столько, сколько нужно. Слава Украине", — заявила президент Еврокомиссии.

Она заявила, что украинцы борются за свое право выбирать будущее и уже избрали Европейский союз. " В эти темные времена их сердца согревает уверенность, что Украина когда-нибудь присоединится к ЕС", добавила она.

Урсула фон дер Ляен сейчас находится с визитом в Эстонии, которая сегодня отмечает свой День независимости. Фон дер Ляен во время речи в Таллинне сказала, что Украина победит, потому что украинцы не отступят, а Европа и союзники будут стоять твердо.

"Украина является свидетельством храбрости нации, которая никогда не уступит свое стремление к свободе. Украина победит, потому что украинцы не дрогнут и не отступят. И потому, что Европа и ее партнеры и союзники будут стоять твердо", — заявила она.

Марин: мы на вашей стороне

Премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и уверила украинцев в поддержке.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала фото с президентом Украины Владимиром Зеленским

"Вопрос Украины – касается и нас. Сегодня ровно год, как Россия начала полномасштабную, незаконную и жестокую захватническую войну в Украине. Наш месседж украинцам: мы будем вас поддерживать и помогать, пока будет необходимость. Мы на вашей стороне", — заявила Марин.

Глава МИД Канады: не отступимся, пока россия не ответит

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна выделила более 32 миллионов долларов для дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины.

"За год Канада и международное сообщество сплотились, чтобы поддержать устойчивость Украины перед лицом агрессии президента путина. Поддержка Канадой суверенитета Украины непоколебима. Мы не отступимся, пока россия не ответит за свои преступления", — сказала Жоли.

Санду: Украинцы борются и за нашу свободу тоже

Президент Молдовы Мая Санду записала видеообращение на английском и выразила поддержку украинскому народу:

"Сегодня и каждый день Молдова твердо солидарна с храбрым народом Украины, который героически борется за свободу и демократию перед лицом жестокой агрессии россии.

Мы чтим их жертвенность и мужество, пока они борются и за нашу свободу тоже", — заявила Санду.

Как сообщал "Телеграф", сегодня во многих городах проводят памятные мероприятия по увековечению памяти погибших защитников и мирных жителей и благодарят тех, кто борется за нас сейчас. Утром к народу уже обратились президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Генерал Залужный, в частности, заявил, что через год "мы стали крепче бетона и стали".