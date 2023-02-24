Как 24 февраля погиб первый украинский военный – рассказ жены бойца

Жена Дениса Оксана рассказала шокирующую историю гибели своего мужа

Сегодня проходит год, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Первыми встретили наступление врага пограничники, героически приступившие к бою с врагом. Среди них был Денис Ткач, считающийся первым погибшим украинским военным во время большого этапа российско-украинской войны.

Издание The Guardian рассказало историю о Денисе, его последних часах жизни и том, что было после. Отмечаем, что статья наполнена подробностями, которые могут плохо сказаться на уязвимой психике.

Оксана вспоминает мужа, небезразличного отца и любви всей ее жизни. Она омыла его пронзенное пулями тело перед тем, как похоронить свою вторую половинку в свадебном костюме. 36-летний сержант штаба погиб около 3:40 в день вторжения. До того, как российский диктатор путин объявит о "специальной военной операции", оставалось больше часа.

Тело Дениса было пронизано пулями с оружия с глушителем от невидимых российских нападающих, — говорится в статье. Ткач проходил службу на военном блокпосте на окраине села Зориновка Луганской области на границе с рф. За несколько минут до того, как он погиб, он приказал вывести из зоны риска пятерых молодых людей под его командованием, членов украинской пограничной службы.

Карта, где происходили первые события

В тепловизор пограничники заметили несколько российских солдат, которые под прикрытием сильного снега подкрадывались к легко укрепленным позициям украинцев. Это была передовая часть. За ними войско. Денис велел своим солдатам тихо отступать, а сам стал за единственным пулеметом на позиции. Это было его последнее действие, которое принесло ему посмертную медаль за храбрость.

В этот момент россияне поняли, что их заметили и открыли огонь. Пули пробили серые металлические стены маленькой хижины – старого железнодорожного вагона, в котором скрывался Герой. В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что российский штурм Зориновки был первым на украинской территории в это утро. Военные в этой деревне говорят, что Денис Ткач был первым из украинских военнослужащих, погибших в регионе.

В тумане войны мало что можно сказать наверняка и, возможно, другие жертвы погибли во время предыдущих тайных рейдов или ракетных ударов. Но многое свидетельствует о том, что Ткач был первым убитым из всех украинских военных в тот день, где-нибудь в стране, — говорится в статье. Авторы добавляют, что его история открывает боль и страдания, которые пережили украинцы в следующие 12 месяцев.

Денис Ткач оставил двухлетнюю дочь, которая уже никогда не будет его помнить; восьмилетнего сына, чья жизнь может оборваться в любой из кровавых дней; 29-летнюю жену Оксану, которая через несколько часов после его смерти омывала труп своего погибшего мужчины и одевала его в лучший темный костюм для погребения.

За четыре часа до его гибели Оксана говорила с мужем по телефону. Они целый час обсуждали планы на предстоящий второй день рождения дочери Доминики. Денис должен был вернуться с работы в 10:30 утра, а на следующий день пара должна была идти покупать донышки игрушечный автомобиль. Зато в это были похороны.

Издание цитирует последние слова Оксаны, которые услышал Денис: "До завтра. Я тебя люблю. Я скучаю по тебе". Сейчас Оксана проживает в городе Владимир на западе Украины, куда с детьми и матерью перебралась с Востока — села Никольское. Это в 5 км от блокпоста, где убили Владимира.

Оксана улыбается, вспоминая, как ее жизнь с самого начала была переплетена с жизнью мужчины. " Мы из одной деревни. Я жила на одной улице, а он на другой стороне ", — говорит она. "Мы знакомы с детства. Конечно, между нами семь лет разницы, поэтому сначала он меня узнал, а я его позже. Впоследствии я выросла и начала ходить на дискотеки и так далее, и мы начали общаться. Мы всегда были друзьями. Он возил меня из школы домой на своем мотоцикле и говорил моей маме: " Я привез ваше маленькое солнышко домой ".

Их отношения завязались романтично всего семь лет назад, тогда Оксана оставила позади неудачный брак, от которого родила сына Романа. Денис, который в 2007 году пошел в Службу охраны государственной границы, стал часто наведываться в местный магазин, где работала Оксана. Как вспоминает она. "Мой коллега сказал мне: Он заезжает только на твою смену, ко мне не приходит. Вам не кажется, что в этом что-то есть?".

В 2018 году пара вышла замуж в небольшой церкви села Никольское и построила дом вместе с приусадебным хозяйством для свиней и кур. Хотя Роман с семи лет знал, что Денис не его биологический отец, они были максимально близки. "Он всегда был для Ромы папой, а Денис относился к нему как к родному сыну".

Последний год перед войной оказался сложным. Напряжение было высоким. В последние месяцы Денис даже думал оставить работу. Жене было сложно следить за детьми и хозяйством, а военный постоянно был на работе, его вызывали даже на выходных, в связи с растущей угрозой наступления России.

Тем не менее, в январе Денис подписал новый контракт. По словам жены, ему нравилась эта работа, поскольку он любил природу, а пограничная служба предусматривала патрулирование границы и по сути постоянные прогулки.

Особенно тяжелыми были две последние недели перед вторжением. Пара почти не виделась.

21 числа у защитника долгожданный выходной и он предложил собраться семьей и пожарить шашлык. Пригласил маму, привез покупки, отнес их в дом, а потом ему позвонили, сказали, что у всех вызывают. Это было около 17 часов. Военный взял свои вещи и пошел на базу, рассказывает Оксана.

Ткач вернулся в час ночи, когда все уже спали, чтобы немного отдохнуть перед запланированной сменой 22 числа, через семь часов. Утром Оксана упаковала ему несколько бутербродов, они поцеловались и Денис ушел в свое последнее дежурство.

Следующие два дня пара, по привычке, говорила по телефону. Последний звонок состоялся около 23:00 23 числа, незадолго до того, как Ткач имел четырехчасовой перерыв в хижине. Все было спокойно. Помимо вопроса о подарке на день рождения Доменики, Оксане нужно было купить подарок для учителя, и они обдумали повседневную логистику доставки и высадки в школу.

Рядом с Ткачем в шалаше, когда он завершил вызов в полночь, сидел 21-летний сержант Артем Уманец. Двое говорили. Ткач отметил, что планирует взять отпуск 2 марта, чтобы отметить день рождения дочери. Затем они устроились поспать, а их коллеги заняли очередь патрулировать на улице. Около трех часов ночи по радио в хижину поступило известие о том, что на территории Украины в регионе замечены неизвестные вооруженные люди.

"Денис принял решение нести вахту к следующему распоряжению ", — вспоминает Уманец. "Во время наблюдения мы заметили группу людей, двигавшихся в нашем направлении, и Денис принял занять позиции".

Ткач сказал мужчинам отступать по одному. Он пойдет следом, когда все уйдут дальше. Когда Уманец бежал в темноте с колотящимся сердцем, сразу за ним начался огонь из ружья, пули шипели в воздухе. Война началась.

"Они конкретно не целились, просто покрыли огнем, дом и все, что там было", – говорит Уманец. "Я видел только искры, когда пули рикошетили". В этот момент в деревне в 300 метрах от блокпоста штабной сержант Александр вместе с младшим сослуживцем патрулировали территорию. Они не слышали пуль из оружия с глушителями. Но местные собаки начали лаять.

"Я сказал своему младшему, что-то не так. А он сказал: "Что не так? Сразу после этого кто-то говорил через громкоговоритель, и мы их четко слышали, два раза: "Если вы сложите оружие и выйдете с поднятыми руками, ничто не угрожает вашей жизни". Александр позвонил своему командиру. Ответ был ужасным: "Ребята, покидайте Зориновку, она под обстрелом". Двое военных скрылись, спасая жизнь.

Вернувшись в Никольское, Оксану разбудили истерические крики дочери, лежавшей рядом в кроватке. Было 4 утра. "Я никогда не видела ее такой. Я пыталась ее утешить, я не знала, почему она так плачет. И пока я пытаюсь ее утешить, я слышу, как звенят окна, и понимаю, что это война. И я не знаю, что делать .Надо утешить малыша, звонить ли мужчине, куда бежать, что делать? Слава Богу, ребенок успокоился, не заснул, но тихо лег на мою руку, и я начала звонить Денису".

Мужчина не брал трубку, поэтому Оксана позвонила по телефону командиру своего мужа, который настаивал, что все, кто был на границе, отступили и в безопасности. Но его не удалось убедить.

В шесть утра она поехала к маме в 4 мили от села. Там оставила детей, забрала сестру вместе с двумя друзьями-мужчинами для поддержки и уехала к месту дислокации ее мужа. Навстречу им надвигался целый конвой русской боевой техники, но бойцов не смутила ехавшая в другом направлении маленькая белая "Лада".

Подъезжая к КПП, Оксана остановилась на обочине у шлагбаума. Еще будучи в машине, она увидела у хижины тело и побежала к нему. Женщина подошла к мужчине, упала на него, пытаясь вернуть к жизни. Тело уже затекло. Каждая часть его тела была поражена пулями, даже пальцы были сломаны. Его лицо было вымазано кровью. "Я не понимаю, как они могли выстрелить столько шаров в одного человека. Все вокруг было покрыто гильзами, асфальт вокруг него, а вагон весь прострелен".

Из-за бронемашины на них настороженно выглядывала пара россиян, но они не сказали ни слова и не подошли к опустошенной женщине. "Мне хотелось кричать на них, что они убили моего мужа". Двое мужчин, которые ехали с Оксаной и ее сестрой, поехали в местное село и одолжили прицеп для тела. Она ничего не помнит об обратном пути.

Было 10 утра. Перед этим их встретили односельчане во главе с сельским головой и выражали соболезнования. Часть из них помогли внести тело в дом. Дениса нужно было быстро похоронить. Вокруг бушевала война.

"Мы его помыли. Он был весь в крови, и я сначала думал, что придется делать закрытый гроб, потому что даже его лицо было прострелено. Но потом, как только мы его помыли, это была только кровь, его лицо было целое. Это было очень тяжело. Мы затыкали каждую дыру от пули ватой и пытались заклеить ее скотчем, но кровь все текла и текла, и текла», — рассказывает Татьяна жуткие подробности.

На следующее утро в 5 часов приехали родители Дениса Ткача. Тогда Оксане пришлось отвезти тело в 80 км к коронеру, прежде чем вернуться на короткие похороны в свой дом и похоронить на местном кладбище, в 500 метрах от дома.

Священник предложил ей сказать несколько последних слов. Она сломалась у тела: "Почему ты меня бросил? Что мне делать дальше без тебя?". Оксана решила покинуть село в августе, продав всю свою мебель, чтобы заплатить за места в ехавшем на запад микроавтобусе. Все произошло после того, как поняла, что ее детям придется посещать русскую школу. Несмотря на опасную четырехдневную дорогу, она не смогла выдержать ни признания в Никольской общине российской оккупации, ни кремлевского рассказа о событиях.

Сам командир Ткача и один из тех, кто был с ним на блокпоста 24 февраля, остались в деревне, подчинились российским властям. Увидев там на улицах бывшего начальника своего мужа, гуляющего с шестимесячной дочерью и женой, Оксана признается, что у нее были темные, убийственные мысли о мести. "Я считаю, что он во всем виноват. Потому что он их не предупредил, не перезвонил с поста".

Пожалуй, больше всего огорчило то, что родители Дениса и его сестра переехали в Россию. Сегодня они даже сомневаются, не украинцы ли убили их сына. По ее словам, сначала местные были даже очень возмущены действиями россиян.

"Но уже к концу месяца, я не могу в это поверить, люди радовались новой власти, и поддерживали ее, и говорили, что их уволили. Вся молодежь, все, кто был против россиян, сразу ушли. Позже даже его родители начали мне говорить : "Ты уверена, что его убили россияне?" Может, это были украинцы? Это было невыносимо слышно.

От тех, кто служил вместе с Ткачем, Оксана слышала, что они считают его первым украинским воином, погибшим на полномасштабной войне. Она взяла его медаль за отвагу. Как она относится к этой трагической сноске в истории через год?: "Я чувствую боль, — говорит она, — я чувствую себя растерянной".

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию к годовщине полномасштабного вторжения. Тем временем Игорь Кондратюк рассказал о некоторых выводах и прогнозах, учитывая пережитое во время полномасштабной войны.