Подавляющее большинство украинцев НАКОНЕЦ поняло, что россия – враг. И враг давний, и – надолго

24 февраля 2023 – год с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Сделаем некоторые выводы и прогнозы.

Вчерашнее голосование в ООН показало, что мир разделился на две неравные части.

Подавляющее большинство осудило агрессию россии, и призвало ее вывести все войска из Украины. И всего 7 стран (россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали) – на стороне агрессора. Думаю, с этими странами мы не должны иметь никаких дипломатических отношений. А еще среди них страны, которым Украина сейчас продолжает экспортировать зерно! Это удивляет. Но такой расклад в ООН, которая уже давно заждалась реформирования. Присутствие ядерного государства-агрессора в Совете Безопасности ООН – это полный и катастрофический нонсенс современных международных отношений.

А что касается Украины, то, насколько я вижу, в стране почти 100% сплоченность вокруг ВСУ и нацеленность на Победу.

А еще подавляющее большинство украинцев НАКОНЕЦ поняло, что россия – враг. И враг давний, и надолго. И россия, и россияне. Ведь до 24 февраля 2022 были те, кто забыл, что война продолжается с февраля 2014 (Крым); кто хотел увидеть мир в глазах путина; кто думал, что война – это блажь Кремля и его шизоидного руководителя.

Разрушение и зверства россиян в Буче, Мариуполе, Северодонецке, Изюме, Бахмуте, Херсоне и многих населенных пунктах нашей Родины – это свидетельство ненависти к нам со стороны россиян. Да, зазомбированных российской имперской пропагандой, да во время исполнения преступных приказов от своих командиров, но зверства они совершали сознательно. Подвергали пыткам украинцев, грабили квартиры украинцев, вывозили зерно, картины из музеев. Сознательно! Поэтому одно из прозрений для многих украинцев: нет "хороших русских" в России. Нет! Эта война – геноцид. Она будет стремиться к полному уничтожению Украины и даже украинского народа, если не остановить агрессора.

И мы его остановим! При поддержке сознательных стран мира, несмотря на сопротивление без сознания – россии, Ирана, Северной Кореи, Венгрии. Кажется, и Китай принял сторону россии. Об этом свидетельствуют его "мирный план" по этой войне.

Школьник украинской школы написал бы его лучше, чем это сделала "многовековая мудрая китайская дипломатия"!

Жаль. Вернее – ужас! Коммунисты Китая скорее поддержат российский фашизм, чем территориальную целостность Украины…

Но, надеюсь, Запад сможет как-то нейтрализовать Китай, и предоставить нам достаточно оружия для изгнания рашистов отовсюду, и восстановление конституционных, международно признанных всеми странами мира, границ.

Победим!