"Хочу продолжать": невероятная история боевого летчика, который выжил в падающем вертолете

Пилот сумел отвести вертолет в безопасное место, чтобы спасти жизнь себе и побратимам

Летчик Отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Иван потерпел крушение на вертолете в Харьковской области. Пилот чудом остался жив и после реабилитации намерен вернуться на фронт.

Историей героя поделились на портале "АрмияInform". Иван пережил не одну операцию за долгие месяцы реабилитации, но надеется, что врачи дадут добро на продолжение службы.

Авиакатастрофа произошли 16 июня в районе поселка Довгенькое Харьковской области. После того, как экипаж Ивана возвращался с боевого задания, россияне попали в вертолет и тот начал стремительно падать. Пилота оглушило, но когда он пришел в себя, ничего не мог поделать.

"На самом маневре, когда я производил огненное поражение врага, во время стрельбы меня что-то оглушило. Я хоть не потерял сознание, но почувствовал легкое головокружение. Когда ко мне вернулись ощущения, машина вроде бы работала, но я чувствовал, что что-то случилось. И уже через мгновение вертолет оказался на восходящей высоте. Понял, что россиянам удалось попасть в нас", — рассказывает Иван.

Пилот пытался вернуть управление бортом, но ему не удавалось — вертолет начал планировать вниз. Единственное, что сумел сделать Иван, так это отвести вертолет от пруда, ведь при падении в воду шансов на выживание у команды практически не было. Вертолет завис над лесом, после чего упал вниз.

После крушения выжили только два человека из трех — пилот Иван и бортовой. На летчике осталась лишь плитоноска, а всю остальную амуницию сорвало при падении. Встать у Ивана не получилось — левая нога была серьезно повреждена, а у побратима были повреждения ключицы и лопатки. Кроме того, правая сторона лица Ивана выглядела так, буд-то с нее сняли скальп.

Будучи практически в бессознательном состоянии, Иван сумел отправить начальнику поисковой службы координаты с фразой "Меня сбили". Очнулся он уже в больнице. В результате падения лицевая кость была разбита на три части, а ее осколки оказались под челюстью. Кроме этого, у Ивана была непроникающая минно-взрывная травма черепа и сложный перелом левой ноги.

За время реабилитации летчик перенес несколько операций, но еще одна впереди. Несмотря на все пережитое, Иван рвется на фронт и надеется, что врачи после прохождения ВВК ему разрешат это сделать.

"Хочу продолжать делать свою работу. Повторюсь, от нас зависит, выживут ли наши побратимы, уничтожающие оккупантов в окопах на земле", — резюмировал Иван.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что командир батальйона "Азов" Олег Мудрак умер. У воина остановилось сердце спустя несколько месяцев после возвращения домой из российского плена.