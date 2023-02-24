"Хочу продовжувати": неймовірна історія бойового льотчика, який вижив у падаючому вертольоті

Пілот зумів відвести вертоліт у безпечне місце, щоб врятувати життя собі та побратимам

Льотчик Окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Іван зазнав аварії на гелікоптері в Харківській області. Пілот дивом залишився живим і після реабілітації має намір повернутися на фронт.

Історією героя поділилися на порталі "АрміяInform". Іван пережив не одну операцію за довгі місяці реабілітації, але сподівається, що лікарі дадуть добро на продовження служби.

Авіакатастрофа сталася 16 червня в районі селища Довгеньке Харківської області. Після того, як екіпаж Івана повертався з бойового завдання, росіяни влучили у вертоліт, і той почав стрімко падати. Пілота оглушило, але коли він прийшов до тями, то нічого не міг вдіяти.

"На самому маневрі, коли я робив вогневе ураження ворога, під час стрільби мене щось оглушило. Я хоч не знепритомнів, але відчув легке запаморочення. Коли до мене повернулися відчуття, машина начебто працювала, але я відчував, що щось трапилося. І вже за мить вертоліт опинився на висхідній висоті. Зрозумів, що росіянам вдалося влучити по нам", — розповідає Іван.

Пілот намагався повернути керування бортом, але йому не вдавалося — гелікоптер почав планувати вниз. Єдине, що зумів зробити Іван, то це відвести гелікоптер від ставка, бо при падінні у воду шансів на виживання у команди практично не було. Вертоліт завис над лісом, після чого впав униз.

Після краху вижили лише двоє з трьох — пілот Іван і бортовий. На льотчику залишилася лише плитоноска, а решту амуніції зірвало при падінні. Встати Івану не вдалося — ліва нога була серйозно пошкоджена, а побратим мав пошкодження ключиці та лопатки. Крім того, правий бік обличчя Івана виглядав так, ніби зняли скальп.

Будучи практично непритомним, Іван зумів відправити начальнику пошукової служби координати з фразою "Мене збили". Опритомнів вже в лікарні. Внаслідок падіння лицьову кістку було розбито на три частини, а її уламки опинилися під щелепою. Крім цього, у Івана була непроникна мінно-вибухова травма черепа та складний перелом лівої ноги.

За час реабілітації льотчик переніс кілька операцій, але ще одна попереду. Попри все пережите, Іван рветься на фронт і сподівається, що лікарі після проходження ВЛК йому дозволять це зробити.

"Хочу продовжувати робити свою роботу. Повторюся, від нас залежить, чи виживуть наші побратими, які знищують окупантів в окопах на землі", - резюмував Іван.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що командир батальйону "Азов" Олег Мудрак помер. У воїна зупинилося серце через кілька місяців після повернення додому з російського полону.