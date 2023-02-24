Новый пакет в годовщину вторжения: США снова дают Украине оружие, что в этот раз
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Общая сумма пакета военной помощи составляет 2 млрд долларов
В годовщину полномасштабного российского вторжения Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на два миллиарда долларов. Вооружение будет передано не из запасов Пентагона. Его специально для Украины будут производить оружейные компании Штатов.
В новый пакет военной помощи войдут ракеты для установок HIMARS, беспилотники, оборудование для разминирования, а также многое другое. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
"Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Штаты также выделят украинским военным дополнительные беспилотные авиационные системы (БАС) и средства обнаружения противодействия БАС и радиоэлектронной борьбы, а также критически важные запасы боеприпасов для артиллерийских и высокоточных огневых средств.
Что будет в новом пакете помощи:
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS;
- Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- БПЛА CyberLux K8;
- тактические барражирующие боеприпасы Switchblade 600;
- БПЛА Altius-600;
- БПЛА Jump 20;
- оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
- оборудование для разминирования;
- защищенное вспомогательное оборудование связи;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
Отмечается, что вооружение будет передано не из запасов Министерства обороны США. Вашингтон намерен заказать его производство у ряда компаний.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может получить танки "Абрамс" раньше, чем рассчитывала. В Соединенных Штатах придумали, как это можно сделать.
Кроме того, в феврале Штаты уже объявляли о новом пакете военной помощи для Украины, общая сумма которого составила 460 миллионов долларов. В него войдут, в частности, БМП Bradley, около 2 тысяч бронебойных ракет, а также многое другое.