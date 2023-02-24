Новый пакет в годовщину вторжения: США снова дают Украине оружие, что в этот раз

Общая сумма пакета военной помощи составляет 2 млрд долларов

В годовщину полномасштабного российского вторжения Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на два миллиарда долларов. Вооружение будет передано не из запасов Пентагона. Его специально для Украины будут производить оружейные компании Штатов.

В новый пакет военной помощи войдут ракеты для установок HIMARS, беспилотники, оборудование для разминирования, а также многое другое. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

"Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Штаты также выделят украинским военным дополнительные беспилотные авиационные системы (БАС) и средства обнаружения противодействия БАС и радиоэлектронной борьбы, а также критически важные запасы боеприпасов для артиллерийских и высокоточных огневых средств.

Что будет в новом пакете помощи:

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS;

Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

БПЛА CyberLux K8;

тактические барражирующие боеприпасы Switchblade 600;

БПЛА Altius-600;

БПЛА Jump 20;

оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

оборудование для разминирования;

защищенное вспомогательное оборудование связи;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Отмечается, что вооружение будет передано не из запасов Министерства обороны США. Вашингтон намерен заказать его производство у ряда компаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может получить танки "Абрамс" раньше, чем рассчитывала. В Соединенных Штатах придумали, как это можно сделать.

Кроме того, в феврале Штаты уже объявляли о новом пакете военной помощи для Украины, общая сумма которого составила 460 миллионов долларов. В него войдут, в частности, БМП Bradley, около 2 тысяч бронебойных ракет, а также многое другое.