Украина может получить танки Abrams раньше, чем рассчитывала: что придумали в США

США могут отдать Украине Abrams со складов

Соединенные Штаты Америки, которые еще в начале полномасштабного российского вторжения заявили о готовности отправить Украине свои танки M1 Abrams, до сих пор не могут определиться, какая версия лучше и готовы ли они изъять это вооружение из имеющихся запасов, чтобы передать Киеву. Однако, по словам первого заместителя помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Брауна, танки могут быть переданы Украине из запасов, которые сейчас хранятся на складах.

Об этом он сказал во время своего интервью Breaking Defense. По словам американского чиновника, администрация главы Штатов Джо Байдена, вероятно, может изменить курс и использовать полномочия президента, чтобы все-таки отправить этот тип вооружения Украине. Пока вопрос о том, какой способ лучше — изъять танки из имеющихся запасов или заказать новое производство, остается открытым.

Также отмечается, что когда в конце января Вашингтон объявил о готовности отправить Киеву три десятка танков Abrams, он подчеркнул, что это будут M1A2 и что для их приобретения будут использовать Инициативу содействия безопасности Украины. В ее рамках предполагается, что машины должны быть закуплены, а не изъяты из имеющихся запасов Штатов благодаря полномочиям президента по сокращению численности войск, что является другим механизмом поставки оружия Киеву.

Представитель Госдепа подчеркнул, что пока это решение еще не принято.

"Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков. У нас есть Abrams на вооружении. У нас разные версии "Абрамсов", какие-то постарше…, и я не знаю, какие именно в конце концов получит Украина", — пояснил он.

По мнению Брауна, именно такой вариант дал бы возможность сократить сроки поставки американских танков в Украину. Также он добавил, что пока точно неизвестно, когда окончательное решение примут и когда все же этот тип вооружения передадут Киеву.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне во время исторического визита в Украину американский лидер Джо Байден обсудил с президентом Владимиром Зеленским вероятность поставки Киеву дальнобойного вооружения. Войдет ли оно в новый пакет военной помощи, который Вашингтон объявит уже сегодня, 21 февраля, пока неизвестно.