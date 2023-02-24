В оккупированном Севастополе реет украинский флаг: в сети показали фото
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Флаг установили на Графской пристани
В годовщину вторжения россии в Украину над оккупированным полуостровом Крым снова развивается украинский флаг. Главный украинский символ был замечен на улицах Севастополя.
Изображение было распространено Telegram-каналом "Крымские партизаны".
На кадрах запечатлена памятная арка — Графская пристань.
"Временная оккупированный Севастополь. Партизаны. Слава Украине!" – говорится в короткой подписи к опубликованному фото.
Стоит отметить, что к 24 февраля в столице Беларуси местные жители решили выразить поддержку Украине и также вывесили украинский флаг на одной из многоэтажек Минска. Также украинцев решили поддержать и в Европе. К годовщине вторжения там записали трогательное видео. Каждый из участников этого ролика охарактеризовал нашу страну одним словом, и в итоге получилась целая история о том, какая сегодня на самом деле Украина.
Напомним, ранее мы писали о том, что к годовщине вторжения россии ряд западных лидеров выразили солидарность с Украиной.
Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию в годовщину вторжения рф. "Телеграф" следит за обновлением для вас и будет вести онлайн-хронику общения президента с журналистами.