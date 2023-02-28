Авария или диверсия? В Крыму сотни тысяч людей остались без воды

Ремонтные работы на местах уже ведутся

В оккупированном россией Крыму более 120 тысяч жителей остались без водоснабжения. Причиной тому стало сразу несколько аварий на магистральном водоводе.

Так, первая авария произошла утром 28 февраля. В результате происшествия более, чем у сотни тысяч жителей Евпатории в домах была отключена вода. Вместе с тем сегодня были отменены занятия для детей в школах. Об этом сообщается в одном из российских Telegram-каналов.

Спустя некоторое время стало известно о еще одной подобной аварии на водоводе. В результате без водоснабжения остался целый город Красноперекопск. На данный момент на местах ведутся ремонтные работы.

Отметим, что в комментариях в соцсети уже стали предполагать, что это не случайная авария, а спланированная диверсия, чтобы оставить без воды жителей Крыма.

Но в то же время некоторые подчеркнули, что аварии — дело обычное и никаких диверсий они в этом не видят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Крыму по радио прозвучал гимн Украины, а затем обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова. Он пообещал, что вскоре все оккупированные территории россией вновь вернутся в Украину.