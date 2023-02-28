Появились первые фото "предвестника войны" после взрывов на аэродроме "Мачулищи"

Борт перегнали в другое место стоянки

После подрыва российского военного самолета Ил-76 А-50У, который еще называют "предвестником войны", на беларусском военном аэродроме Мачулищи, появились первые спутниковые снимки, демонстрирующие повреждения борта.

Фотографиями поделился журналист CNN Gianluca Mezzofiore.

На спутниковых снимках можно увидеть черные следы, которые могут указывать на повреждения. При этом изначально журналист указал, что не увидел "никаких серьезных" повреждений, но потом в комментариях к посту добавляет, что некоторые справедливо указывают на потемнения на различных частях корпуса, при этом отмечая, что с такого расстояния невозможно сказать точно от чего они появились.

При этом, стоит отметить, ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что у борта А-50У с регистрационным номером RF-50608 повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна и именно в этих местах сейчас можно наблюдать потемнения.

Кроме того, та же мониторинговая группа сейчас указывает, что борт был переставлен в другое место.

Место его привычной стоянки - красная стрелка

Напомним, ранее мы писали о том, что таинственный удар по самолету в Беларуси помог Украине.

Также мы сообщали о том, что 28 февраля в россии произошел ряд инцидентов и взрывов, связанных с появлением либо атаками неизвестных беспилотных летательных аппаратов.