Безопасных мест в россии больше нет: дрон под москвой и другие события "панического вторника" в рф

Насыщенный день в россии

28 февраля в россии произошел ряд инцидентов и взрывов, связанных с появлением либо атаками неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Некоторые из них случались в сотнях километров от границы с Украиной.

"Телеграф" рассказывает обо всех инцидентах в россии 28 февраля:

Взрыв в Краснодарском крае

В городе Туапсе Краснодарского края рф в ночь на 28 февраля на нефтебазе "Роснефти" вспыхнул пожар. Местные жители и часть СМИ сообщают, что пожару предшествовали взрывы. Причиной называют два беспилотника, которые повредили здание бойлерной. После взрывов остались воронки.

По другим данным — дроны взорвались в 100 метрах от нефтехранилища. Местные власти информацию о беспилотниках и взрывах не комментируют.

В оккупированном Крыму произошло сразу несколько аварий

Более 120 тысяч жителей остались без водоснабжения. Причиной тому стало сразу несколько аварий на магистральном водоводе.

Первая авария произошла утром 28 февраля. В результате происшествия более, чем у сотни тысяч жителей Евпатории в домах была отключена вода. Вместе с тем сегодня были отменены занятия для детей в школах.

Спустя некоторое время стало известно о еще одной подобной аварии на водоводе. В результате без водоснабжения остался целый город Красноперекопск.

В соцсетях уже стали предполагать, что это не случайная авария, а спланированная диверсия, чтобы оставить без воды жителей Крыма.

Паника в Питере

В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Аэропорт Пулково временно не принимал самолеты. Популярные российские паблики говорят, что в небе над городом заметили НЛО. После чего в Санкт-Петербурге был введен план "Ковер", а в небо подняли истребители.

При этом в Минобороны рф говорят, что 28 февраля якобы силы ПВО проводили "тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности". Отмечается, что в ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, идентификации и перехвата цели. Также были отработаны взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС.

Падение БПЛА под Москвой

Днем 28 февраля в Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат. Объект был замечен в нескольких метрах от территории газовой компрессорной станции — объекта, принадлежащего "Газпрому".

По предварительной информации под Коломной якобы упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne — это беспилотный летательный аппарат, разработанный в Украине. Однако о принадлежности упавшего дрона на данный момент пока нет точной информации.

Место падения было оцеплено.

Воздушная тревога в россии

В Московской, Ленинградской, Белгородской областях по радио и ТВ прозвучали сообщения об опасности ракетного удара.

Сообщается о взломе телеканалов 2х2 и ТНТ4. На них шло сообщение о ракетной угрозе. Подобная информация поступила из Московской и Ленинградской областей. В Белгородской области и оккупированном россией Крыму подобные предупреждения прозвучали по радио.

Падение БПЛА в Адыгее

"Неизвестный летательный аппарат" упал в российской Республике Адыгея. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов на своем Telegram-канале. Он утверждает, что объект упал в поселке Новое Гиагинского района и на месте падения "неустановленного аппарата" ныне работает следственная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму сообщали об атаке беспилотников.

Также мы сообщали о том, что несколько недель назад утро в Крыму началось со взрывов.