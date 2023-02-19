Зброя нашої спільної перемоги: у Британії розробили для ЗСУ дрони-камікадзе, надруковані на 3D-принтері

Безпілотник може стати альтернативою ракетам великої дальності

У боротьбі з нещадним російським ворогом союзники не лише передають ЗСУ потрібну для бою техніку, а й розробляють нові, незвичайні зразки.

Одним із них став дрон-камікадзе, надрукований на 3D-принтері, розповідає "Фокус" із посиланням на The War Zone.

Згідно з повідомленням британського видання, низка компаній Сполученого Королівства брали участь у програмі розробки секретних дронів-камікадзе для Збройних Сил України, і саме QinetiQ, змогла пройти успішно всі випробування.

Тестові проекти включали управління та контроль над безпілотниками у повітрі, створення для цього набору датчиків, а також розробку дронів з вертикальним зльотом та посадкою. Крім цього, був показаний унікальний дрон-камікадзе з трикутним крилом, хвостовим оперенням і двигунами, ймовірно, надрукованими на 3D-принтері. У виданні пишуть, що це може бути один із експериментальних видів БПЛА, який пообіцяли дати Україні для більш далекобійних ударів.

Дрон пройшов усі випробування, але досі невідомо, чи апарат знаходиться в Україні.

З урахуванням же того факту, що британці передали Україні вже не менше 2000 безпілотників, включаючи дрони-камікадзе, у QinetiQ вважають, що наразі новий БПЛА проходить перевірку боєм у руках українських бійців.

Нагадаємо, що в даний час армія дронів ЗСУ виходить на новий рівень : тепер операторів-пілотів БПЛА в Україні готуватимуть за стандартами НАТО.