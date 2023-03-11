Укр

БПЛА из Беларуси: какие дроны может дать оккупантам лукашенко

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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александр лукашенко может развернуть производство дронов для рф
александр лукашенко может развернуть производство дронов для рф. Фото sputnik.by

В поисках решения проблемы нехватки БПЛА оккупанты могут обратиться за помощью к александру лукашенко

В последнее время непризнанный президент Беларуси александр лукашенко отметился рядом заявлений, которые можно трактовать как недружественные по отношению к Украине или потенциально опасные. Например, он объявил о призыве офицеров запаса. Кроме того, белорусский ВПК готов развернуть производство беспилотников местной разработки.

Соответствующее решение было принято еще в конце февраля и "Телеграф" решил разобраться, какие беспилотники может собирать и передавать врагу Беларусь, а то и сразу производить вместе с оккупантами.

Прежде всего, решено нарастить производство ударных дронов, например, БПЛА-камикадзе УБАК-25 "Чекан" с режимом автоматического захвата и наведения на цель и дальностью удара до 25 км. Боевая нагрузка этого дрона (около 2 кг взрывчатки) не дает ему возможности поразить тяжелую бронированную технику вроде танка, но позволяет бить по БМП, БТР и самоходной артиллерии.

БПЛА Чекан

БПЛА "Квадро 1400" и "Барражирующая труба" являют себой дроны с реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26: двумя и одной "на борту" соответственно.

БПЛА Квадро-1400

По мнению разработчиков, с дронов можно бить по врагу гранатами на расстояние до 2 км, Правда, как планируется достигать их попадания в цель – непонятно, ведь заявленная бронепробиваемость РПГ-26 в 400 мм мала для поражения танков НАТО, если только попадание не произойдет точно сверху.

Более серьезную опасность представляет БПЛА "Ловчий", способный поднять в воздух до 20 кг полезной нагрузки и пролететь до 70 км.

БПЛА Ловчий

Еще одним дроном является беспилотный вертолет "Хантер", способный из своего общего веса в 750 кг нести 200 килограммов полезной нагрузки в виде оружия и топлива. Он вооружен пулеметом, 8 неуправляемыми ракетами калибра 57 мм и 16 противотанковыми бомбами. Держаться в воздухе такой БПЛА может до 9 часов.

БПЛА Хантер во время перевозки

Судя по всему, именно "Хантер" уже стоит на вооружении оккупантов. Во всяком случае, подобный беспилотник БАС-750, представленный в россии в августе 2022 года, был назван совместной разработкой с Беларусью, а цифра 750 удивительно подходит под предельную массу "Хантера".

Ударно-разведывательный БПЛА "Буревестник", по заявленным характеристикам, является самой серьезной разработкой Беларуси. Указано, что дальность его полета составляет 1000 км, а скорость — до 200 км/ч. Дрон может как вести разведку, так и наносить удары по им же обнаруженным целям, для чего имеет те самые 57 мм неуправляемые ракеты или же дроны-камикадзе.

БПЛА Буревестник

Последний в списке БПЛА – это "Беркут БМ", созданный еще в 2011 году для имитации воздушных целей при тренировках частей ПВО. Теперь он оснащается аппаратурой постановки радиопомех, которые должны мешать управлять вражескими дронами. Правда, насколько эта аппаратура окажется успешной – неизвестно, но эта "птичка" способна находиться в воздухе до 30 минут и пролететь порядка 100 км.

БПЛА Беркут

Напомним, что в Украине начинается серийное производство БПЛА с дальностью полета свыше 3000 км, способных нанести удар даже в Сибири.

Теги:
#Беларусь #Оружие #Военная техника #Александр Лукашенко #БПЛА #Дроны