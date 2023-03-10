лукашенко объявил призыв офицеров запаса: есть два интересных момента

В Беларуси хотят улучшить подготовку офицерского состава

Президент Беларуси александр лукашенко объявил призыв офицеров запаса на военную службу. Их распределят в Вооруженные силы страны и в погранвойска.

Соответствующий указ был подписан 10 марта, сообщается на сайте президента Беларуси. Призвать собираются только 250 человек.

Указывается, что аналогичные призывы происходят каждый год. Из 250 офицеров запаса 230 планируют призвать в Вооруженные Силы страны, а еще 20 отправить в ряды пограничной службы. Предельный возраст офицеров запаса 27 лет.

"Документом предусматривается призвать граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. Мероприятия, предусмотренные Указом, проводятся Вооруженными Силами Республики Беларусь ежегодно на плановой основе", — сказано в сообщении.

Цель призыва офицеров запаса — повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и качественно подготовить мобилизационный резерв.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США оценили возможность вступления Беларуси в войну в Украине. Несмотря на заявления лукашенко не вмешиваться, Беларусь уже помогает россии атаковать Украину.