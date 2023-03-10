лукашенко оголосив призов офіцерів запасу: є два цікаві моменти

У Білорусі хочуть покращити підготовку офіцерського складу

Президент Білорусі олександр лукашенко оголосив призов офіцерів запасу на військову службу. Їх розподілять до Збройних сил країни й до прикордонних військ.

Відповідний указ було підписано 10 березня, повідомляється на сайті президента Білорусі. Призвати збираються лише 250 осіб.

Зазначається, що аналогічні призови відбуваються щороку. З 250 офіцерів запасу 230 планують призвати до Збройних Сил країни, а ще 20 відправити до лав прикордонної служби. Граничний вік офіцерів запасу 27 років.

"Документом передбачається призвати громадян чоловічої статі віком до 27 років, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані до запасу. Заходи, передбачені Указом, проводяться Збройними Силами Республіки Білорусь на плановій основі", — сказано у повідомленні.

Мета заклику офіцерів запасу – підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу та якісно підготувати мобілізаційний резерв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США оцінили можливість вступу Білорусі у війну в Україні. Незважаючи на заяви лукашенка не втручатися, Білорусь уже допомагає росії атакувати Україну.