лукашенко грубо образив Зеленського і заявив, що "виклик кинуто"

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко назвав свого українського колегу Володимира Зеленського "гнидою".

Як пише BELTA, таку заяву білоруський лідер зробив під час пресконференції у вівторок, 7 березня, вколовши українського президента тим, що він нібито не вболіває за народ своєї країни і мир йому не потрібен.

"Я ще якось думав, що Україні потрібний мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський – просто гніда. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем", — сказав він.

Крім того, лукашенко ще раз нагадав свої публічні заяви щодо небажання Білорусі нападати на Україну спільно з росією.

"Я казав: "Ми не збираємось нападати". — "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули всі ці заяви. І в цей час… Що ж, виклик кинутий", — підсумував він.

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