лукашенко грубо оскорбил Зеленского и заявил, что "вызов брошен"

Во время выступления белорусский лидер вел себя очень эмоционально

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко трижды назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "гнидой", эмоционально обвинив Украину в атаке на российский самолет А-50 под Минском.

Как пишет БелТА, такое заявление белорусский лидер сделал на пресс-конференции во вторник, 7 марта, уколов украинского президента тем, что он якобы не болеет за народ своей страны и мир ему не нужен.

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам своих людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем", — сказал он.

Кроме того, лукашенко еще раз напомнил свои публичные заявления по поводу нежелания Беларуси нападать на Украину совместно с россией.

"Я говорил: "Мы не собираемся нападать". — "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как лукашенко публично заявил о задержании "террориста украинских спецслужб" и его пособников, якобы причастных к попытке диверсии против самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах.