Подрыв самолета-радара в Мачулищах: лукашенко выступил с заявлением
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Для подготовки диверсанта якобы "были задействованы самые высокие технологии"
Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко сообщил, что на территории Республики якобы задержан "террорист украинских спецслужб" совместно с его пособниками. Все вроде бы причастны к попытке диверсии против самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи".
Об этом во вторник, 7 марта, со ссылкой на непризнанного мировым сообществом белорусского лидера, пишет БелТА.
"К попытке диверсии против самолета А-50 причастен завербованный Киевом россиянин, проживавший в Крыму, имевший также российский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", — рассказал лукашенко.
Также он добавил, что украинские спецслужбы якобы завербовали диверсанта еще в 2014 году, а его подготовкой усиленно занималась СБУ в рамках операции против РБ. Использовали для этого новейшие технологии.
"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки его маршрутили (так говорят в КГБ) на нашу территорию", - добавил он.
Кроме того, лукашенко признал, что самолет действительно получил повреждение, поэтому сейчас находится на ремонте. Повреждения, по его словам, якобы несерьезны: царапины и одна пробоина. Однако запрос по отправке борта в россию на обслуживание и предоставление Беларуси другого исправного, он все же направил.
Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее на аэродроме в Беларуси БПЛА взорвали российский разведывательный самолет А-50.