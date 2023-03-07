Підрив літака-радару у Мачулищах: лукашенко виступив із заявою

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко повідомив, що на території Республіки нібито затримали терориста українських спецслужб спільно з його посібниками. Усі начебто причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це у вівторок, 7 березня, з посиланням на невизнаного світовою спільнотою білоруського лідера, пише BELTA.

"До спроби диверсії проти літака А-50 причетний завербований Києвом росіянин, який проживав у Криму, мав також російський паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України в 2014 році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів", — розповів лукашенко

Також він додав, що українські спецслужби нібито завербували диверсанта ще 2014 року, а його підготовкою посилено займалася СБУ в рамках операції проти РБ.

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