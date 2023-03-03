Підрив російського літака у Мачулищах: білоруські партизани показали унікальне відео операції

На летовищі працювали дві "пташки"

Представники Служби безпеки України отримали від білоруських партизанів ще один унікальний відеозапис з того самого БПЛА, якому вдалося підірвати російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом.

Як у п'ятницю, 3 березня, повідомив Telegram-канал "Перша приватна мемарня", усім виконавцям вказаної спецоперації вдалося втекти прямо з-під носа ФСБ та виїхати до третіх країн. Із собою, звичайно, прихопили і флешки із записами з дронів.

Так, на унікальних кадрах, на відміну від попередніх, зафіксовано не розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри події, що трапилася 26 лютого: від зльоту БПЛА до моменту підриву літака.

Крім того, за даними осіб, які провели спецоперацію, відомо, що на летовищі, працювали не одна, а дві "пташки". Одна з них, вже відома з відео, приземлилася на фюзеляж літака, після чого вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Інша була зайнята фіксацією процесу, а пізніше сіла на "тарілку" російського літака і самоліквідувалася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше на летовищі у Білорусі БПЛА підірвали російський розвідувальний літак А-50. В результаті вибухів передня та центральна частини, а також радіолокаційна антена та авіоніка літака були пошкоджені.