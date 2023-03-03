Подрыв российского самолета в Мачулищах: белорусские партизаны показали уникальное видео операции

На аэродроме работали две "птички"

Представители Службы безопасности Украины получили от белорусских партизан еще одну уникальную видеозапись с того же БПЛА, которой удалось повредить российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском.

Как в пятницу, 3 марта, сообщил Telegram-канал "Перша приватна мемарня", всем исполнителям указанной спецоперации удалось скрыться прямо из-под носа ФСБ и уехать в третьи страны. С собой, конечно, прихватили и флешки с записями из дронов.

Так, на уникальных кадрах, в отличие от предыдущих, зафиксирована не разведывательная работа беспилотника, а именно боевые кадры, которые произошли 26 февраля: от взлета БПЛА до момента подрыва самолета.

Кроме того, по данным лиц, проведших спецоперацию, известно, что на аэродроме работали не одна, а две "птички". Одна из них, уже известная по видео, приземлилась на фюзеляж самолета, после чего взрывом повредило радиолокационное оборудование. Другая была занята фиксацией процесса, а позже села на "тарелку" российского самолета и самоликвидировалась.

Стоит напомнить, что накануне в сети появилось видео разведки, на кадрах которого четко виден полёт дрона на аэродроме "Мачулищи" под Минском, где где несколько дней назад прогремел мощный взрыв.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее на аэродроме в Беларуси БПЛА взорвали российский разведывательный самолет А-50. В результате взрывов передняя и центральная части, а также радиолокационная антенна и авионика самолета были повреждены.