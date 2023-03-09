Більше страт: лукашенко підписав новий нелюдський закон

Диктатор посилює покарання

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко останнім часом робить гучні кроки та заяви. Черговим таким рішенням є підписання закону про страту для чиновників та військових.

Про це повідомляє сайт білоруського диктатора.

Так, згідно з документом, закон ухвалили "для посилення протидії злочинам екстремістської (терористичної) та антидержавної спрямованості".

"Законом передбачається поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади. При цьому за зраду державі, вчинену посадовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виняткового заходу покарання — смертної кари", — йдеться у повідомленні.

За ряд перерахованих вище злочинів також встановлено додаткове покарання у вигляді штрафу — до 50 тисяч базових величин (2,7 мільйона гривень). Цей захід, зазначається у повідомленні, було введено задля забезпечення відшкодування шкоди особами, які зважилися на державну зраду.

Крім цього, відтепер у Білорусі запроваджують кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію Збройних сил РБ, а також за порушення вимог щодо захисту державних секретів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лукашенко висунув нову вимогу до України.

Також ми повідомляли, що лукашенко знову загрожує Україні – тепер лякає Китаєм.