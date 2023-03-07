У Зеленського відповіли на гучне звинувачення з боку лукашенка

Подоляк наголосив, що підрив здійснили місцеві партизани

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про підрив російського літака А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом нібито "українським терористом".

Він зазначив, що удар літаку-коригувальнику А-50 — це антитерористичний акт, здійснений місцевими партизанами. Відповідний пост був опублікований на сторінці Подоляка у Twitter.

"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", — написав він.

Зазначимо, що 7 березня лукашенко заявив, що до спроби диверсії проти літака А-50 причетний нібито завербований Києвом чоловік, який народився в Кривому Розі, але мав російський паспорт і проживав у Криму.

Крім того, лукашенко різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою" і додавши, що глава нашої держави не вболіває за свій народ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 лютого на аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи. Як пізніше з’ясувалося, там було підірвано російський військовий літак Іл-76 А-50У або як його ще називають "провісником війни".