У Зеленского ответили на громкое обвинение со стороны лукашенко

Подоляк подчеркнул, что подрыв совершили местные партизаны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко о подрыве российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском якобы "украинским террористом".

Он отметим, что удар по самолету-корректировщику А-50 — это антитеррористический акт, совершенный местными партизанами. Соответствующий пост был опубликован на странице Подоляка в Twitter.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – когда с белорусской границы входят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", — написал он.

Отметим, что 7 марта лукашенко заявил, что к попытке диверсии против самолета А-50 причастен якобы завербованный Киевом мужчина, родившийся в Кривом Роге, но проживавший в Крыму, имея российский паспорт.

Кроме того, лукашенко резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "гнидой" и добавив, что глава нашего государства не болеет за свой народ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 февраля на аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы. Как позже выяснилось, там был подорван российский военный самолет Ил-76 А-50У, или как его еще называют "предвестник войны".