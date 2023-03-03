Надоел всем киевлянам. Что значит для рф потеря редкого самолета-радара А-50 в "Мачулищах"

Самолет показывал россиянам картину воздушного пространства перед обстрелами

История с атакованным на белорусском аэродроме "Мачулищи" российским самолетом-радаром ДРЛО А-50 продолжает развиваться. Пока россия и Беларусь рассказывают легенды о своей "сверхсовременной ПВО" и показывают видео с исправным воздушным судном, доказательства свидетельствуют обратное.

Чтобы развеять все сомнения: каждый шаг есть на видео

Белорусские партизаны из BYPOL (организация бывших силовиков) вчера показали видео с дроном, который среди белого дня спокойно пролетает мимо воображаемого "ПВО" лукашенко и садится на редкий самолет под Минском. На кадрах видно, как дрон сел на саму "тарелку" (РЛС) самолета– это важнейший компонент. Без нее самолет беспомощен, а ремонт детали может занять месяцы (если вообще возможен).

Партизаны утверждают, что видео было снято на том же месте, где несколько дней назад раздался взрыв. Запись передала боевая группа участников плана "Перамога".

"Белорусские партизаны в течение 2-х недель с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине, вели авиаразведку на военном аэродроме "Мачулищи". Во время одной из успешных операций по разведке дрон не только залетал на территорию охраняемого аэродрома, пролетал мимо российского военно самолета ДРЛО А-50 У, но даже садился на его радиолокационную станцию ("тарелку")", — говорится в сообщении.

BYPOL устроила работу средств антидроновой борьбы, на которые были потрачены огромные суммы из бюджета.

Сегодня партизаны передали СБУ уже другое видео с того же дрона, взорвавшего ДРЛО А-50. Здесь сняты боевые кадры 26 февраля: взлет дрона и сам момент взрыва:

На аэродроме работали две "птички": одна (с видео) села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. А вторая – снимала процесс, а через несколько минут – сама приземлилась на тарелку и взорвалась.

Взрыв хотели скрыть (хронология)

Об инциденте на военном аэродроме в Мачулищах стало известно 26 февраля. Тогда ByPol сообщил, что белорусские партизаны с помощью дронов взорвали российский военный самолет. Двумя взрывами были повреждены передняя и центральная части самолета, радиолокационная антенна и авионика.

Повреждения подтверждали спутниковые снимки за 19 и 28 февраля, хотя официально это никто не мог подтвердить.

Но с самого начала в Беларуси хотели скрыть факт поражения и доказывали, что самолет цел и эксплуатируется.

Министерство по налогам и сборам Беларуси обнародовало видео, на котором российский самолет А-50 движется в темноте. Ведомство утверждало, что это тот же самолет, и он находится в Мачулищах.

Было также видео, что якобы исправный самолет находился в небе и патрулировал воздушное пространство Беларуси:

По данным наблюдателей в Беларуси, 2 марта самолет покинул воздушное пространство страны и уехал на ремонт в российский Таганрог, передает "Беларускі Гаюн". В этом российском городе ремонтируют радары радиолокационного обнаружения.

Почему самолет важен

Потеря А-50 будет значительной – самолет имеет решающее значение для российских воздушных операций. Он показывал картину воздушного пространства и обеспечивал слаженность действий истребителей. Самолет видит наземные средства, может управлять самолетами и нацеливать, видит украинские самолеты, ракеты, ПВО. А именно этот самолет в "Мачулищах" сканировал север Украины.

По разным оценкам, в россии самолетов-радаров А-50 от четырех до девяти. Есть информация, их всего три: на западе, юге и на Дальнем Востоке. Утрата одного такого самолета будет заметна.

"Беларускі Гаюн" сегодня сообщил, что вероятность запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет из российских истребителей МиГ-31К снизилась из-за отсутствия самолета-разведчика А-50. Уже во время последней воздушной тревоги, звучавшей в Киеве 3 марта, этот самолет не поднимался.

россия не способна производить А-50

Украинская разведка (ГУР) утверждает, что сегодня промышленность российской федерации не способна производить радиолокационные самолеты А-50. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона обратил внимание на то, что и в запасах у противника их мало:

"Всего около 10-ти различных модификаций подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить. Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодня, деградированная промышленность российской федерации не способна", – рассказал Юсов.

Он обратил внимание, что заказать такой самолет или части к нему в других странах тоже практически невозможно, как это было до полномасштабного вторжения. В настоящее время зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Как сообщал "Телеграф", военные эксперты предполагали, что таинственный удар по самолету в Беларуси уже мог привести к срыву нескольких атак по украинским городам.