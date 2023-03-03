Остогид усім киянам. Що значить для рф втрата рідкісного літака-радара А-50 у "Мачулищах"

Літак показував росіянам картину повітряного простору перед обстрілами

Історія з атакованим на білоруському аеродромі "Мачулищі" російським літаком-радаром ДРЛВ А-50 продовжує розвиватися. Поки росія і Білорусь розповідають легенди про свою "надсучасну ППО" та показують відео зі справним повітряним судном, докази засвідчують протилежне.

Щоб розвіяти всі сумніви: кожен крок є на відео

Білоруські партизани з BYPOL (організація колишніх силовиків) вчора показали відео з дроном, який серед білого дня спокійно пролітає повз уявне "ППО" лукашенка та сідає на рідкісний літак під Мінськом.

На кадрах видно, як дрон сів на саму "тарілку" (РЛС) літака — це найважливіший компонент. Без неї літак безпорадний, а ремонт деталі може зайняти місяці (якщо взагалі буде можливим).

Партизани стверджують, що відео було зняте на тому самому місці, де кілька днів тому пролунав вибух. Запис передала бойова група учасників плану "Перамога".

"Білоруські партизани протягом 2-х тижнів за допомогою дронів цивільного призначення, придбаних у магазині, вели авіарозвідку на військовому аеродромі "Мачулищі". Під час однієї з успішних операцій з розвідки дрон не тільки залітав на територію вказаного аеродрому, що охороняється, пролітав поблизу російського військово літака ДРЛО А-50 У, але навіть сідав на його станцію радіолокації ("тарілку")", — йдеться в повідомленні.

BYPOL потролила роботу засобів антидронової боротьби, на які було витрачено величезні суми з бюджету.

Сьогодні партизани передали СБУ вже інше відео з того самого дрону, який підірвав ДРЛО А-50. Тут зафільмовано бойові кадри 26 лютого: зліт дрону та сам момент вибуху:

На аеродромі працювали дві "пташки": одна (з відео) сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. А друга – знімала процес, а через кілька хвилин – сама приземлилась на "тарілку" і підірвалася.

Вибух хотіли приховати (хронологія)

Про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах стало відомо 26 лютого. Тоді ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою дронами підірвали російський військовий літак. Двома вибухами були пошкоджена передня і центральна частини літака, радіолокаційна антена та авіоніка.

Пошкодження підтверджували та супутникові знімки за 19 і 28 лютого, хоча офіційно це ніхто не міг підтвердити.

Але з самого початку у Білорусі хотіли приховати факт ураження та доводили, що літак цілий та експлуатується.

Міністерство з податків і зборів Білорусі оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві. Відомство стверджувало, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

Було також відео, що нібито справний літак перебував у небі та патрулював повітряний простір Білорусі:

За даними спостерігачів у Білорусі, 2 березня літак покинув повітряний простір країни та поїхав на ремонт у російський Таганрог, передає "Білоруський Гаюн". У цьому російському місті ремонтують радари радіолокаційного виявлення.

Чому літак важливий

Втрата А-50 буде значною — літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій. Він показував картину повітряного простору та забезпечував злагодженість дій винищувачів. Літак бачить наземні засоби, може управляти літаками та націлювати, бачить українські літаки, ракети, ППО. А саме цей літак у "Мачулищах" сканував північ України.

За різними оцінками в росії, літаків-радарів А-50 від чотирьох до дев'яти. Є інформація, їх лише три: на заході, півдні та на Далекому сході. Втрата одного такого літака буде помітною.

"Беларускі Гаюн" сьогодні повідомив, що імовірність запуску гіперзвукових аеробалістичних ракет із російських винищувачів МіГ-31К знизилася через відсутність літака-розвідника А-50. Вже під час останньої повітряної тривоги, що лунала у Києві 3 березня, цей літак не підіймався.

росія не здатна виробляти А-50

Українська розвідка (ГУР) стверджує, що сьогодні промисловість російської федерації не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону звернув увагу на те, що і в запасах у противника їх мало:

"Всього близько 10-ти різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти. Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість російської федерації не здатна", – розповів Юсов.

Він звернув увагу, що замовити такий літак чи частини до нього в інших країнах також практично неможливо, як це було до повномасштабного вторгнення. Зараз закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкцій.

Як повідомляв "Телеграф", військові експерти припускали, що таємничий удар по літаку в Білорусі вже міг призвести до зриву декількох атак по українських містах.