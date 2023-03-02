Пошкоджений у Білорусі літак-"провісник війни" відправили на ремонт: пропагандисти запевняють у зворотному (відео)

Російський розвідувальний літак вирушив до Таганрогу на авіаремонтний завод

Російський літак А-50, який нещодавно був атакований безпілотниками на білоруському аеродромі в Мачулищах, був помічений у небі. Провладні білоруські ЗМІ повідомляють, що літак заступив на бойове чергування.

Про це повідомляє Тelegram-канал "Беларускі Гаюн". Однак опозиція впевнена, що з російським літаком не все гаразд і він вирушив на ремонт до Таганрогу.

У мережі опублікували відео, на якому літак ДРЛО А-50У злітає з аеродрому в Мачулищах, де кілька днів тому атакували безпілотники. А раніше було опубліковано відео, як цей літак вирулював по злітно-посадковій смузі, демонструючи, що жодних видимих пошкоджень у нього нібито немає.

Повідомляється, що літак ДРЛО А-50У після зльоту 2 березня вирушив у бік авіаремонтного заводу у Таганрозі. Відразу після цього в чат-боти незалежних білоруських ЗМІ почали надходити повідомлення та відео з літаком, що летить. Але журналісти впевнені, що це робота пропагандистів.

"Одразу після зльоту нам відправили два відео, зняті з різних ракурсів. На них виразно видно, як летить літак. Швидше за все, пропагандисти хотіли, щоб ми повелися і опублікували це відео, тим самим легалізувавши наратив "літак у повному порядку, он він літає, навіть Гаюн підтвердив". Вони так регулярно роблять, закидаючи "злиті документи" або подібну інформацію до ботів незалежних медіа – оскільки інформація, опублікована в "жовтих сливах" і подібних смітниках, за замовчуванням не викликає довіри", — сказано в повідомленні.

Журналісти зробили два прості висновки:

Перший — справному літаку не потрібно летіти на авіаремонтний завод, а якщо він туди полетів, то з ним не все гаразд.

Другий — пропагандисти росії та Білорусі хочуть створити видимість того, що літак не було пошкоджено. Бо атака на найдорожчий російський літак стане сильним ударом по іміджу окупантів та режиму лукашенка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що удар по російському розвід літаку в Білорусі допоміг Україні. Знищення таких літаків призведе до того, що росія залишиться без "далеких очей".