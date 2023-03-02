Поврежденный в Беларуси самолет-"предвестник войны" отправили на ремонт: пропагандисты уверяют в обратном (видео)

Российский разведывательный самолет направился в Таганрог на авиаремонтный завод

Российский самолет А-50, который недавно был атакован беспилотниками на белорусском аэродроме в Мачулищах, был замечен в небе. Провластные белорусские СМИ сообщают, что самолет заступил на боевое дежурство.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Беларускі Гаюн". Однако оппозиция уверена, что с российским самолетом не все в порядке и он отправился на ремонт в Таганрог.

В сети опубликовали видео, на котором самолет ДРЛО А-50У взлетает с аэродрома в Мачулищах, где несколько дней назад был атакован беспилотниками. А ранее было опубликовано видео, как этот же самолет выруливал по взлетно-посадочной полосе, демонстрируя, что никаких видимых повреждений у него якобы нет.

Сообщается, что самолет ДРЛО А-50У после взлета 2 марта отправился в сторону авиаремонтного завода в Таганроге. Сразу же после этого в чат-боты независимых белорусских СМИ стали поступать сообщения и видео с летящим самолетом. Но журналисты уверены, что это работа пропагандистов.

"Сразу после взлёта нам отправили два видео, снятых с разных ракурсов. На них отчётливо видно, как летит самолёт. Скорее всего, пропагандисты хотели, чтобы мы повелись и опубликовали это видео, тем самым легализовав нарратив "самолёт в полном порядке, вон он летает, даже Гаюн подтвердил". Они так регулярно делают, закидывая "слитые документы" или подобную информацию в боты независимых медиа – поскольку информация, опубликованная в "жёлтых сливах" и подобных помойках, по умолчанию не вызывает доверия", — сказано в сообщении.

Журналисты сделали два простых вывода:

Первый — исправному самолету не нужно лететь на авиаремонтный завод, а если он туда полетел, значит с ним не все в порядке.

Второй — пропагандисты россии и Беларуси хотят создать видимость того, что самолет не был поврежден. Так как атака на самый дорогой российский самолет станет сильным ударом по имиджу оккупантов и режима лукашенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что удар по российскому разведсамолету в Беларуси помог Украине. Уничтожение таких самолетов приведет к тому, что россия в итоге останется без "дальних глаз".