Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому не варто переживати через гучні заяви білоруського диктатора

Після рефлексій лукашенка почалася чергова хвиля тривожних питань, а чи не перебудити чіпсовий фюрер і не рушить на Київ ?

Що ж, дорогі друзі, заспокойтесь!

В цей час на території РБ як не проходило, так і не проходить формування ударного угруповання.

Зі складу РОВ ( російської окупаційної армії, — ред. ) на території РБ знаходиться зараз 5 тис о/с (особового складу, — ред ) підрозділів 6 МСД 3 АК. Близько 5,5 тис. відбули з території РБ до росії, для подальшого переміщення до Луганської області, для посилення угруповання по лінії Сватово-Кременна.

У РБ РОВ розміщені на полігонах:

Обуз-Лісновський — до 1300 о/с, а також танкової роти — 11 танків та 6 ББМ

Лепельський – 2000 о/с, 6 ББМ, 4 гаубиці

Осиповичський – до 150 осіб та 12 гаубиць.

По кордоні Україна-Білорусь так само ситуація не зазнала кардинальних змін.

Уздовж кордону розміщено підрозділи:

1 ДШБ 38 ОДШБр (Ужово, Пінськ, Берестейська обл.)

5 ОБр СПП (Іванове, Приболовичі, Берестейська обл.)

1 ПДБ 103 ОПДБр (Лельчиці, Брагін, Жаберка-2, Гомельська обл.)

ТГр 77 ОРЕАДВ 336 РЕАБр та 111 АБр (Гомель).

Загалом це близько 1800 л/с, близько 60 ББМ та 18 од. ствольної артилерії та до 6 РСЗВ. Порівняно з прикордонним контингентом на початку року відзначається скорочення на 900 тіл.

Отже, ми можемо констатувати істотне скорочення угруповання РОВ біля РБ, а як і підрозділів РБ біля кордону.

Тому не варто гостро реагувати на заяви лукашенка. Не здивуюся, що після свого перформансу він отримає черговий кредит від путіна. Відпрацьовував гонорар. В іншому ж з боку РБ можуть виходити провокації, але тут навіть я не знаю, чи варто їм взагалі провокувати наших хлопців…

Джерело: пост Коваленка в Telegram