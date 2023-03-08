Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему не стоит переживать из-за громких заявлений белорусского диктатора

После рефлексий лукашенко началась очередная волна тревожных вопросов, а не перевозбудиться ли чипсовый фюрер и не двинет на Киев?

Что же, дорогие друзья, успокойтесь!

В настоящее время, на территории РБ как не проходило, так и не проходит формирование ударной группировки.

Из состава РОВ (российской оккупационной армии, — ред.) на территории РБ находится в настоящее время 5 тыс л/с (личного состава, — ред) подразделений 6 МСД 3 АК. Около 5,5 тыс. отбыли с территории РБ в россию, для последующего перемещения в Луганскую область, для усиления группировки по линии Сватово-Кременная.

В РБ РОВ размещены на полигонах:

Обуз-Лесновский — до 1300 л/с, а так же танковой роты — 11 танков и 6 ББМ

Лепельский – 2000 л/с, 6 ББМ, 4 гаубицы

Осиповичский – до 150 человек и 12 гаубиц.

По границе Украина-Беларусь так же ситуация не претерпела кардинальных изменений.

Вдоль границы размещены подразделения:

1 ДШБ 38 ОДШБр (Ужово, Пиннск, Берестейская обл.)

5 ОБр СПП (Иваново, Приболовичи, Берестейская обл.)

1 ПДБ 103 ОПДБр (Лельчицы, Брагин, Жаберка-2, Гомельская обл.)

ТГр 77 ОРЕАДВ 336 РЕАБр и 111 АБр (Гомель).

В целом это около 1800 л/с, около 60 ББМ и 18 ед. ствольной артиллерии и до 6 РСЗО. По сравнению с приграничным контингентом вначале года отмечается сокращение на 900 тел.

Таким образом, мы можем констатировать существенное сокращение группировки РОВ на территории РБ, а так же подразделений РБ у границы.

Поэтому, не стоит остро реагировать на заявления лукашенко. Не удивлюсь, что после этого своего перформанса он получит очередной кредит от путина. Отрабатывал гонорар. В остальном же, со стороны РБ могут исходить провокации, но тут даже я не знаю, стоит ли им вообще провоцировать наших парней…

Источник: пост Коваленко в Telegram