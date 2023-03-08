В США оценили, готова ли Беларусь к вторжению в Украину

Беларусь уже помогает россии с атаками на Украину

Несмотря на "воинственные" заявления белорусского диктатора александра лукашенко, в США все еще не видят признаков готовности Беларуси к войне против Украины.

Как передает Укринформ, координатор Совбеза Белого дома Джона Кирби сообщил во время брифинга, в настоящее время не наблюдается никаких признаков того, что армия или руководство страны намерены усилить поддержку россии в войне против Украины.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", — сказал Кирби.

Вместе с тем представитель Вашингтона подчеркнул, что Беларусь и так предоставляет россии возможность использовать свою страну в качестве плацдарма для осуществления атак на территорию Украины.

Как сообщалось ранее, накануне лукашенко эмоционально обвинил Украину в атаке на российский самолет А-50 в Мачулищах, а также оскорбил президента Владимира Зеленского.

В ответ на это в Офисе президента напомнили, что именно с территории Беларуси осуществлялись обстрелы украинских мирных городов, а также оттуда на территорию Украины заходили диверсионные группы.