У США оцінили, чи готова Білорусь до вторгнення в Україну

Білорусь уже допомагає росії з атаками на Україну

Попри "войовничі" заяви білоруського диктатора олександра лукашенка, у США все ще не вбачають ознак готовності Білорусі до війни проти України.

Як передає Укрінформ, координатор Радбезу Білого дому Джон Кірбі повідомив під час брифінгу, наразі не спостерігається жодних ознак того, що армія чи керівництво країни мають намір посилити підтримку росії у війні проти України.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська чи білоруський уряд планують відчутніше підтримувати росію в плані залучення власних сил у війні в Україні", — сказав Кірбі.

Водночас представник Вашингтона наголосив, що Білорусь і так надає росії можливість використовувати свою країну як плацдарм для здійснення атак на територію України.

Як повідомлялося раніше, напередодні лукашенко емоційно звинуватив Україну в атаці на російський літак А-50 у Мачулищах, а також образив президента Володимира Зеленського.

У відповідь на це в Офісі президента нагадали, що саме з території Білорусі здійснювали обстріл українських мирних міст, а також звідти на територію України заходили диверсійні групи.